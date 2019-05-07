Видеофакт: Минчанин вернул водителю выброшенный в окно окурок 15 7.05.2019, 17:27

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Что произошло дальше?

Сознательный минчанин не стал мириться с окурком, выброшенным из окна остановившейся рядом машины. Не долго думая, мужчина вышел из своего автомобиля, подобрал окурок, затушил его об асфальт и бросил обратно в салон, пишет onliner.by.

Этот момент был заснят на видеорегистратор. Запись опубликована в группе «ЧС Минск». Там же водитель поясняет свои действия:

«04.05.2019 примерно в 15:58 на ул. Лобанка в соседнем ряду остановился „Ниссан Альмера“. В салоне были водитель, девушка и ребенок. Водитель докурил сигарету, опустил окно и выбросил окурок на проезжую часть. Я подошел к „Ниссану“, затушил об асфальт бычок и бросил в салон авто. Проехав перекресток, водитель „Ниссана“ все равно выбросил окурок в окно, а чуть позже, проезжая мимо меня, еще и средний палец показал».