Британцы будут участвовать в выборах депутатов Европарламента 7.05.2019, 18:19

Квота Соединенного Королевства - 73 мандата.

Жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам "Брекзита", будут участвовать в выборах депутатов Европейского парламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. Об этом сообщил агентству AFP во вторник, 7 мая, глава секретариата кабинета министров Соединенного Королевства Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй. По его словам, завершить процесс выхода из состава ЕС до определенной законом даты выборов в Европарламент не представляется возможным, передает DW.

Ранее он же заявил, что правительство Великобритании собирается провести договор о "Брекзите" через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле. По словам Лидингтона, все будет зависеть от переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере.

На фоне угрозы неконтролируемого "Брекзита"

Депутаты Палаты общин уже трижды отклоняли договор о "Брекзите", согласованный Мэй с Брюсселем. Начиная с 3 апреля правительство ведет консультации с лидерами лейбористов, пытаясь найти необходимый компромисс. Без одобрения парламента Великобритании 31 октября грозит неконтролируемый "Брекзит".

Согласно графику проведения выборов в Европарламент нового созыва, британцев пригласят на избирательные участки 23 мая. Квота Соединенного Королевства - 73 мандата. Всего в новом составе законодательного органа ЕС будет работать 751 депутат.