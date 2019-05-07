Фотофакт: как ремонтируют дороги в Могилеве 2 7.05.2019, 18:52

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Иллюстрационное фото

Тендер на ремонт дорог выиграл кирпичный завод?

Городские власти регулярно отчитываются о грандиозных планах по ямочному ремонту на этот год и об их успешном выполнении. Как сообщалось, в 2019 году в Могилеве запланировано 28 м2 ямочного ремонта. По последним данным, он выполняется согласно утвержденному графику, хотя 50% еще не достигнуты. Но это не страшно, ведь и полгода еще не прошло, пишет mogilev.online.

Поскольку ямочный ремонт у нас безоговорочно очень качественный и выполняется точно в срок, пришлось искать ответ на вопрос о причинах неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, которым массово недовольны могилевчане. Виноватыми назначены... грузовики, которым теперь запрещен въезд в город.

Впрочем, у могилевчан имеется альтернативное мнение по поводу качества ямочного ремонта. Так, на фотографиях, выложенных в сообществе «Могилев Live», видно, что часть ям на одной из улиц в частном секторе просто заложили кирпичами, другая же часть оставлена в первозданно нетронутом виде.

«Тендер на ремонт дорог выиграл кирпичный завод?» — интересуется в комментариях Светлана Шестопалова.

«На криулина вообще землёй засыпали, так что вам ещё повезло», — сообщает информацию с другой улицы Давид Цверкун.