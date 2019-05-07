За первую неделю мая россияне задержали 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси 4 7.05.2019, 19:15

Всю продукцию нелегального происхождения планируется уничтожить.

Об очередных задержаниях фруктов и овощей на границе Беларуси и России говорится в сообщении на сайте «Россельхознадзора».

По данным ведомства, с 1 по 6 мая мобильные группы правоохранительных органов России, куда входят таможенники и сотрудники ФСБ задержали 14 автомобилей, которые везли нелегальную продукцию в Россию с территории Беларуси. Всего в задержанных автомобилях было 86,9 тонны различной плодоовощной продукции.

Среди задержанного товара почти 58 тонн яблок, 19 тонн лука и 10 тонн картофеля. Все грузы перемещались без сопроводительных документов.

Как сообщает «Россельхознадзор», после завершения административного расследования будет принято решение об уничтожении продукции.