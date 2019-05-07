Кличко и Волкер обсудили вопросы поддержки евроатлантического курса Украины
- 7.05.2019, 19:25
Встреча мэра Киева со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины состоялась в Вашингтоне.
Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером ситуацию в Украине после президентских и накануне парламентских выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.
Встреча киевского мэра со спецпредставителем состоялась в Вашингтоне (США).
"Говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства", - сказано в сообщении.