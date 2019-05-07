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Кличко и Волкер обсудили вопросы поддержки евроатлантического курса Украины

  • 7.05.2019, 19:25

Встреча мэра Киева со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины состоялась в Вашингтоне.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером ситуацию в Украине после президентских и накануне парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.

Встреча киевского мэра со спецпредставителем состоялась в Вашингтоне (США).

"Говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства", - сказано в сообщении.


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