Шейхи запускают обратный отсчет: Саудовская Аравия покончит с дорогой нефтью 5 7.05.2019, 20:09

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Королевство будет поддерживать цены высокими еще два месяца, а затем увеличит экспорт.

Саудовская Аравия намерена покончить с практикой создания искусственного дефицита своей нефти на рынке, когда фактические поставки осуществляются в объеме меньшем, чем спрос, предъявленный клиентами.

Как сообщили Reuters источники, знакомые с планами королевства, повернуть вентиль на полную мощность Эр-Рияд планирует в течение ближайших двух месяцев.

Под давлением администрации США и президента Дональда Трампа, снова обрушившего на ОПЕК гнев твитов с требованием снизить цены, добыча в Саудовской Аравии будет увеличена уже в мае, утверждают они: с 9,8 млн баррелей в сутки до примерно 10 млн баррелей, передает finanz.ru.

Впрочем, к немедленному росту поставок на экспорт это не приведет. Дополнительная нефть, скорее всего, будет использована внутри самой Саудовской Аравии, которой летом требуется больше электроэнергии в том числе для кондиционирования помещений.

Но в июне или в июле саудовская нефть выльется на мировой рынок. «Саудиты хотят, чтобы цены на нефть оставались на текущих уровнях <…> еще один или два месяца, - говорит источник Reuters.

После этого политика Эр-Рияда может измениться. «Если клиенты запросят больше нефти, саудиты нарастят добычу», - добавляет источник.

К искусственному ограничению поставок государственная нефтяная компания Saudi Aramco приступила в апреле, отказав клиентам в удовлетворении примерно 10% заявок.

В пересчете на физическую нефть недопоставки составили около 635 тысяч баррелей в сутки. Общий объем саудовского экспорта был урезан до минимума с 2015 года в 6,5 млн баррелей в день. Это на 2 млн баррелей, или 25% ниже уровней ноября прошлого года.

В результате цены взлетели до 6-месячных максимумов, превысив 75 долларов за бочку Brent в конце апреля.

Теперь же почти вся изъятая нефть вернется на рынок. По данным Bloomberg, к Саудовской Аравии присоединятся Объединенные арабские эмираты. В сумме ближневосточные члены ОПЕК в короткий срок согласились выбросить 1,5 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок, чтобы компенсировать объемы, выпадающие из-за антииранских санкций.

Пока руки Саудовской Аравии связаны пактом ОПЕК+, который отводит ей квоту в 10,3 млн баррелей в сутки. Но срок этого соглашения истекает в июне, и ждать его продления не приходится, говорит вице-президент Foreign Reports Мэтью Рид: «Решение по антииранским санкциям покончит со сделкой ОПЕК. Они не могут одновременно удерживать 1,2 млн баррелей (свой добычи - ред.) и заменять иранскую нефть на 1 млн». «Не ускользнет от внимания саудитов» и тот факт, что Россия - другой ключевой участник сделки - вместо ограничения экспорта в апреле увеличила его до 2-летнего максимума в 5,7 млн баррелей в сутки, говорит главный аналитик ESAI Эндрю Рид.

Свою квоту РФ также не выполнила: даже в апреле, несмотря на многочисленные обещания главы Минэнерго Александра Новака, сокращение добычи составило 190 тысяч баррелей в сутки вместо нужных 228 тысяч.