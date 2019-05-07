КХЛ утвердила структуру чемпионата в сезоне-2019/20
- 7.05.2019, 20:14
Минское «Динамо» остается в дивизионе Тарасова.
Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт лиги.
В регулярном чемпионате каждая команда проведет по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своем поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своем поле и 7 — на поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда сыграет 62 матча: 31 — на своем поле и 31 — на поле соперника.
Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений. Минское «Динамо» остается в дивизионе Тарасова вместе с подмосковным «Витязем», ярославским «Локомотивом», братиславским «Слованом», «Сочи» и московским ЦСКА.
Западная конференция
Дивизион Боброва
«Динамо», Москва;
«Динамо», Рига;
«Йокерит», Хельсинки;
«Северсталь», Череповец;
СКА, Санкт-Петербург;
«Спартак», Москва.
Дивизион Тарасова
«Витязь», Подмосковье;
«Динамо», Минск;
«Локомотив», Ярославль;
«Слован», Братислава;
«Сочи», Сочи;
ЦСКА, Москва.
Восточная конференция
Дивизион Харламова
«Автомобилист», Екатеринбург;
«Ак Барс», Казань;
«Металлург», Магнитогорск;
«Нефтехимик», Нижнекамск;
«Торпедо», Нижний Новгород;
«Трактор», Челябинск.
Дивизион Чернышева
«Авангард», Омская область;
«Адмирал», Владивосток;
«Амур», Хабаровск;
«Барыс», Нур-Султан;
«Куньлунь Ред Стар», Пекин;
«Салават Юлаев», Уфа;
«Сибирь», Новосибирская область.