Навоевались 8 Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.05.2019, 20:54

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58% россиян считают, что путинской РФ пора прекратить играть в «мирового гегемона».

Большинство россиян выступает за окончание военной авантюры в Сирии и вывод российского контингента из ближневосточного региона.

Согласно последним опросам Левада-центра — более 55% россиян уверены, что РФ должна прекратить военную авантюру, в которую ее втянул Путин, и вывести весь военный контингент из Сирии.

37% опрошенных видят реальные риски превращения Сирии в "новый Афганистан".

58% россиян считают, что путинской РФ пора прекратить играть в "мирового гегемона" и сконцентрироваться на внутренних делах. Данный показатель за последние 3 года вырос более, чем в 2 раза.

46% граждан РФ замечают прямую закономерность между военными авантюрами Кремля "на дальних подступах" и продолжающимся ухудшаться уровне жизни внутри страны.

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На этом фоне еще более алогичными выглядят заявления российских дипломатов об увеличении российского контингента в Венесуэле, который "должен стать ответом Западу, продолжающему расшатывать режим Мадуро".

Данную информацию подтвердил и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас:

"На территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов РФ, в ближайшие дни она будет расширена".

Также дипломат отметил, что "в случае западной интервенции — РФ, как самый верный союзник, будет осуществлять масштабную поддержку, которая включает в том числе и военную".

Ранее сообщалось, что "внушительный российский контингент" должен прибыть в Венесуэлу до конца мая, в рамках существующих между 2 странами договорённостей.

Граждане устали от предыдущих военных авантюр, а "сказочный" Владимир Владимирович семимильными шагами втягивает страну в новую, являющуюся куда более опасной и имеющей совершенно непредсказуемые для РФ последствия.

Телеграм-канал «Запретное мнение»