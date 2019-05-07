Как выглядел Минск, когда миллениалы только родились 9 7.05.2019, 21:06

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Фото города, когда миллениалов только забирали из роддома.

Миллениалы — это люди «Поколения Y»: те, которые родились после 1981 года и встретили новое тысячелетие в юном возрасте. Это эхо-бумеры — дети бэби-бумеров. Люди, которые своими глазами видели появление и расцвет технологий: тамагочи, пейджеры, сотовые телефоны, интернет, плоские телевизоры и гибридные автомобили. Но когда первые миллениалы только родились, этого всего еще не было (по крайней мере, не было у нас). Мороженко было слаще, «Буратино» шибал в нос, а пистонный пистолет и старший брат в армии делали тебя королем двора. The Village Беларусь показывает, как выглядел Минск, когда миллениалов только забирали из роддома, пишет the-village.me.

По главным городским магистралям — Ленинскому проспекту и проспекту Машерова — еще ходили экологичные троллейбусы. А пешеходы, как и сейчас, переходили улицу по диагонали, не сильно обращая внимание на «зебру». Зато стильно одевались.

При ремонте важных городских зданий строители старались не навредить, а технологии позволяли сберечь богатство пластики фасадов. Зато в наше время этот бывший ДК камвольного комбината после шестилетней реконструкции лишился и уникального сграффито на фасаде, и мозаики с аистами в танцевальном зале.

Проспекты были широченными, с огромными зелеными зонами. На траве можно было валяться буквально в десятке метров от дороги.

В страну еще не пришли частные торговые сети. «Рига», «Таллин», «Гродно», «Волгоград», «Вильнюс», «Первомайский», «Автозаводской» и другие названия были топонимами, по которым можно было четко обозначить район или место встречи. Сейчас от «Риги» осталось только название (магазин коренным образом перестроили).

Дом на Сторожевской, построенный под конец восьмидесятых и известный минчанам под именем «Панорама», так и стоял, слово — цитата архитектора — «обрезанный кусок колбасы», еще два десятка лет, пока рядом не построили «дом Чижа».

На улице Янки Купалы еще стояло большое, но удивительно легкое здание Выставки достижений народного хозяйства БССР. Мальчишки обожали это место за то, что здесь можно было поглазеть на БелАЗы, пока их родители в павильоне осматривали югославскую мебель. В 2015–м от проекта Градова, Левина и Ботковского остался только газон.

Половину восьмидесятых Дворец Республики существовал только в виде макета, а в 1985–м началось его строительство. В ходе затяжной стройки продолжительностью в 17 лет не все удалось воплотить: странного заглубленного дворика перед входом сейчас нет.

Автовокзал «Восточный» — один из двух крупнейших автовокзалов страны. Ежедневно обслуживает десятки ближних и дальних рейсов вроде Минск – Комарин на 400 километров. Летом 2016–го его закрыли, и транспортники вместе с городскими властями пытаются превратить автовокзал в выставочный центр.

Кафе-бар «Красный мак» на Партизанском проспекте, рядом с улицей Ванеева, еще вполне себе неплохое заведение. В девяностых оно станет популярным местом сходки криминальных авторитетов. Сегодня в помещениях, где наливали и отвечали за базар, — мебельный магазин.

Рядом с кольцевой в 15–м корпусе Белорусского политехнического института, как и сегодня, зимой мерзли студенты: конструктивные просчеты и традиционные для позднесоветских строек несуны привели к тому, что в «поточках» холодно. В остальное время года зданием восхищаются минчане и иностранцы и называют его кораблем или лайнером.

Возле выставочного комплекса на проспекте Машерова стоит стела с часами и скульптурой-флюгером в виде Меркурия. Меркурий держит жезл-кадуцей с серпом и молотом, а музыку для часов написал Игорь Лученок.

В начале проспекта Машерова — советские доминанты: здания министерств, библиотеки, гостиницы. Чередование высокого и низкого (между тремя высотными корпусами притаились общежитие БГУ и кинотеатр «Москва») задают ритмику проспекту. В наши дни тут появились небоскреб Royal Plaza и торговый центр Galleria Minsk.

Задние фасады парадных зданий с проспекта выходят на частный сектор — последние осколки знаменитых Татарских огородов.

Трудящиеся ежедневно с радостью идут на завод «Горизонт». Над входом в модернистское здание причудливой формы висит вдохновляющий лозунг. Отечественные телевизоры должны быть еще цветнее, экраны — голубее, а радиоприемники — ультракоротковолновее. Но за правильность цитаты не ручаемся: транспарант на фотографии заслоняет деревцо. Это деревцо тогда бы назвали чахлым саженцем, а сегодня «Минскзеленстрой» гордится такими прутиками и утверждает, что такой его рост и объем ствола — норма для города. В прошлом году в боковом корпусе завода открылся «Гастродвор»: несколько баров и кафе под одной крышей.

Кинотеатр «Партизан» еще не называется «Дом кино» и не обезображен серо-бежевым вентфасадом с синими стеклами. Через прозрачные окна видна огромная мозаика Мая Данцига «Партизаны», а в прокате крутят советский боевик «Тайны мадам Вонг» и постапокалиптический философский триллер «Письма мертвого человека».

Театр оперы и балета все такой же большой. Пройдет два десятка лет, и его изображение попадет на купюру с фантастическим для послевоенного советского жителя номиналом 100 000 рублей. А в 2008–м памятник Максиму Богдановичу переставят к улице Максима Богдановича: теперь он смотрит на то место в Троицком предместье, где сто лет назад стоял дом Максима Богдановича.

Стандартную неплохую гостиницу «Октябрьская» с интересным фасадом к 2013 году переделают в «Президент-Отель»: теперь это более высокий, более массивный и намного более дорогой комплекс. Но даже высокий ценник не спасает от вида из окна на глухую стену и перебоев с электричеством.

Сегодняшним миллениалам сложно представить, что автомобиль можно свободно припарковать прямо перед железнодорожным вокзалом — огромная площадка в несколько рядов машин соседствует с отстойником автобусов. А вот лавочек нет напрочь, и пассажиры в ожидании электрички или автобуса забираются на невысокий заборчик. Из развлечений — мороженое в стаканчике с бумажной нашлепкой (вот и вся упаковка — экологичная) и ресторан «Радуга» через дорогу.