Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины 7.05.2019, 21:14

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Вместо Юрия Аллерова исполнять обязанности командующего Национальной гвардией Украины будет Николай Балан.

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба президента Украины.

"Уволить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", – говорится в указе №196/2019.

Указом №197/2019 Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана.

Согласно ст. 7 закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается на должность и освобождается с нее президентом Украины по представлению министра внутренних дел, отметили в пресс-службе.

Аллерова назначили командующим Нацгвардией в декабре 2015 года.

На сайте Нацгварии указано, что Балан является заместителем командующего НГУ.