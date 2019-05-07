Андрей Сидоренко: Команда еще не улетела в Нур-Султан, а ее уже обливали грязью 2 7.05.2019, 21:22

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Андрей Сидоренко

Наставник сборной Беларуси заметил, что наши хоккеисты подвергались напрасной критике еще до старта ЧМ.

Наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" заметил, что наши хоккеисты подвергались напрасной критике еще до старта чемпионата мира в первом дивизионе в Нур-Султане, передает pressball.by.

- Знаете, ну вот как быть: еще чемпионат не начался, а нас уже поливают грязью, уезжаем — поливают грязью. И вот, тебя уже облили грязью, и как работать? За что бороться, ради чего?

Командой управлять было легко. Симбиоз молодости и опыта принес успех. Недостаток мастерства мы компенсировали высокой самоотдачей. Спасибо ребятам. Был коллектив, с которым приятно работать.