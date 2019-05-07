Истинная суть власти 7.05.2019, 21:31

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Игорь Яковенко

Российские телеклоуны ржали и глумились над Украиной на следующий день после трагедии в Шереметьево.

В воскресенье 5.05.2019 в столичном аэропорту "Шереметьево" произошла трагедия: в самолете компании "Аэрофлот" сгорел 41 человек – более половины всех людей, находящихся на борту этого самолета. Именно в такие минуты наглядно проявляется истинная суть власти и ее обслуги. Вот лишь некоторые факты, которые эту суть характеризуют.

В первые часы после трагедии государственные СМИ сообщали, что погиб всего один человек, не упоминали название компании и модель самолета. Вероятность того, что эти данные были неизвестны и настоящие журналисты не могли их узнать и дать стране полную информацию о масштабах и характере трагедии, равна нулю. PR – бюджет компании "Аэрофлот" - миллиард рублей в год. Расходуется, в том числе, на обеспечение лояльности СМИ. Как видим, миллиард был потрачен не совсем впустую.

Самолет "Суперджет – 100" был одним из главных, если не единственным свидетельством технических успехов путинского режима, если не считать боевые мультики про "сверхоружие". Нежелание называть по имени место гибели 41 человека – это попытка скрыть или хотя бы отсрочить неприятные выводы в отношении этого путинского "достижения". Более того, "Суперджет – 100" даже не снят с полетов хотя бы до окончания расследования и пассажирам предлагается продолжать летать этим самолетом.

Маргарита Симоньян, глава RT, основного орудия информационной войны с миром, откликнулась на гибель людей в духе 1937 года, призывами к расправе. Не подумайте, что с теми, кто навязывал "Аэрофлоту" это летающее ведро. И не с теми, кто не обеспечил пожарные машины и машины "Скорой помощи" к самолету, который объявил о своей экстренной посадке. Нет, Маргарита Симоньян призвала к расправе с выжившими пассажирами, обвинив их в "непредумышленном убийстве". Вот ее текст: "Пассажиров, спасавшие свои кошельки и айпады ценой жизни стоящих за спиной (если подтвердится), - надо, конечно, судить". И тут же заботливо подсказывает вот эту статью – "непредумышленное убийство". То есть, вот они – виновники гибели людей! И это не те, кто по долгу службы должен был обеспечивать безопасность пассажиров, не те, кто, несмотря на то, что на счету "Суперджет – 100" за последние 7 лет – 7 аварий и катастроф, продолжал продавливать эксплуатацию этих самолетов. Нет, во всем виноваты пассажиры, которые в ситуации паники и стресса выскакивали из горящего самолета не в соответствии с высокими моральными стандартами госпожи Симоньян. Не знаю, как другим, а мне почему-то не хотелось бы оказаться в горящем самолете вместе с этой дамой. Впрочем, как и в любом другом месте рядом с ней…

Коллега Маргариты Симоньян, Мария Захарова откликнулась на трагедию "криком души". В своем блоге она написала текст под названием "Очень личное", в котором возмутилась поведением граждан, высказывающих свое мнение о катастрофе в "Шереметьево". "Если не владеете фактами, то и судить нельзя", - постановила официальный представитель МИДа РФ.

В той картине мира, которую Мария Захарова хотела бы навязать россиянам и всему остальному миру "владение фактами" - это такой вид собственности, который присущ исключительно чиновникам, причем, исключительно российским чиновникам, а право "владения фактами" возникает в момент назначения на должность. В условиях паталогического дилетантизма и профнепригодности абсолютного большинства путинских назначенцев эта картина мира столь же далека от реальности, как и вся остальная ложь, которую произносит Мария Захарова.

Несколько десятков заживо сгоревших россиян не стали для Путина достаточным основанием для объявления траура. Траур был объявлен только в Мурманской области, по месту прописки погибших. Вся остальная страна готовится праздновать 9 мая, которое все больше превращается из дня памяти в костюмированный карнавал. С переодеваниями полиции в форму НКВД, с портретами незнакомых людей, которые должны нести согнанные по разнарядке школьники и студенты на шествии "Бессмертного полка", превращенного путинским режимом в глумление над памятью погибших.

Ну, и, конечно, путинский телевизор на фоне трагедии не отказался от политических ток-шоу, которые давно превратились в юмористические программы. Самый бурный смех у обитателей федеральных каналов вызывает Украина. Разве это не весело – 13 тысяч погибших? Обхохочешься. На следующий день после трагедии в "Шереметьево" в программе "Право голоса" на канале ТВЦ весельем командовал Роман Бабаян. Главный вопрос, на который предлагалось ответить телезрителям и "экспертам" звучал, по мнению собравшихся, тоже весело: "Порошенко посадят?". Большинство собравшихся очень хотели бы, чтобы – "да", чтобы непременно посадили. Голосование зрителей показало, что большинство из них не верят в такую перспективу: 21% считают, что Порошенко посадят, 79% полагают, что Порошенко не посадят.

В начале программы Роман Бабаян предложил помолчать минуту в знак скорби по погибшим. Все надели грустные лица и замолчали. После чего был запущен обычный телевизионный хохотальник. Взрывы жизнерадостного смеха звучали всякий раз, когда говорил кто-нибудь представляющий Украину, даже если этот кто-то прочно стоял на пропутинских позициях. Украинский "политолог" Василь Вакаров рассказал, что он "был на шоу в Украине и увидел там антисемитов". Дальше он ничего говорить уже не мог, поскольку его слова тонули в оглушительном хохоте. "Вы давно не были на родине", - сквозь смех сказал Вакарову Бабаян. Судя по возгласам, которые издавали веселящиеся "эксперты", они были убеждены, что в Украине засилье антисемитов и фашистов. Дивное объяснение как при таком засилье антисемитов Украина выбрала президентом еврея, дал на "Эхе Москвы" "политолог" Сергей Марков, которому стало известно, что это Израиль потребовал от США надавить на украинских "фашистов", чтобы они как-то спрятали свой антисемитизм. Сергей Марков сам слышал, как американцы сказали украинским "фашистам": "прекратите заниматься антисемитизмом, иначе мы вас из фашистов выгоним!". Украинские "фашисты", видимо, так испугались, что выбрали президентом еврея…

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, после 2014 года объявленный в розыск в Украине и живущий в Москве, сообщил, что "украинский народ не научился выбирать президента". И объяснил, почему Владимир Зеленский не может быть президентом Украины. "Он нас, православных, поздравил с Пасхой! - возмутился Олейник. – Это не наш праздник! Пасха – у евреев! У нас Христово Воскресенье!". Судя по всему, не все украинские "фашисты" послушались американцев и отказались от антисемитизма. Вот, например, Владимир Олейник явно американцев не испугался и свой антисемитизм демонстрирует вполне открыто. Как все антисемиты Олейник, видимо, не в курсе, что евреи празднуют "песах", а слово "пасха" греческого происхождения и является вполне себе православным праздником, который в православном календаре обозначен двумя словами: "Пасха Христова". Судя по всему, "православный" антисемит Владимир Олейник, подобно герою фильма "Ширли-Мырли" имеет свой особый взгляд и на национальность Иисуса Христа…

Путинская Россия на миг оглянулась на заживо сгоревших в "Шереметьево" согражданах, и тут же забыла о них, ка забыла о задохнувшихся моряках подлодки "Курск", о погибших детях в кемеровской "Зимней вишне", о многих других жертвах "эффективного менеджмента". Объявлять в стране траур? А зачем? Он же помешает подготовке к главному празднику путинской России. Не мешайте нам, мы будем праздновать 27 миллионов погибших в войне, которая закончилась 74 года назад. Вот это праздник, так праздник! А вы тут с какими-то 41 погибшим.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru