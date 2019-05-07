Фестиваль «Гольшанский замок» в этом году приглашает к себе 18 мая 7.05.2019, 21:56

Замок Сапегов оживет благодаря специальным технологиям 3D.

Восстановленная северная башня Гольшанского замка, местные пряники и фестиваль инструментальной музыки. Эти и другие изюминки ждут участников и гостей юбилейного десятого фестиваля средневековой культуры. «Гольшанский замок» в этом году приглашает к себе 18 мая, передает s13.ru.

Обещают, что замок Сапегов оживет благодаря специальным технологиям 3D. Поэтому и подготовить к празднику старые стены нужно особенно усердно. Здесь уже сделана металлическая лестница на башню, продолжается реконструкция фрагментов стен, планируется их подсветка.

За оставшееся до праздника время организаторы и местные власти планируют навести порядок не только вокруг стен замка, а и в агрогородке. Они очень надеются на помощь местных жителей. Если те уберутся хотя бы на своих подворьях, общая картина Средневековья будет более яркой и красивой.

Конные турниры и бои на мечах. Средневековая музыка от группы «Стары Ольса», которая в этом году, как и в самый первый год фестиваля, станет хедлайнером мероприятия, и фестиваль инструментальной музыки, организуемый в местном Доме культуры. Рыцарские шатры, шикарные костюмы и национальные блюда, среди которых Гольшанские пряники и жареный поросенок… Все это, как всегда, поможет присутствующим на историческом празднике окунуться в эпоху старины.