СМИ опубликовали переговоры экипажа SSJ-100 и авиадиспетчеров 7.05.2019, 21:44

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Опубликованы переговоры экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево Superjet, диспетчеров и аварийных служб.

Командир самолета Super Jet-100 подал сигнал об аварийной ситуации, после чего диспетчер дал разрешение на снижение и вызвал на полосы аварийные службы, согласно расшифровке, опубликованной изданием Baza, передает «Новая газета».

Издание не приводит время переговоров. Они начинаются со слов командира об аварийной ситуации на борту. Диспетчер уточнил, какие именно проблемы у самолета возникли, после чего сказал снижаться и разрешил посадку на левой взлетно-посадочной полосе, вызвав аварийные службы аэропорта.

«Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь», — приводит Baza слова представителя аварийных служб.

Пожарные и спасатели московского аэропорта Шереметьево прибыли на место происшествия с самолетом Super Jet 100 через одну минуту, что является опережением нормативных требований, сообщает пресс-служба аэропорта.

Также в аэропорту заявили, что самолет загорелся после посадки и приземлился из-за потери автоматического управления и радиосвязи. Ранее об этом говорил командир воздушного суда Андрей Евдокимов.

Согласно хронологии событий, которую приводит пресс-служба аэропорта, командир самолета в 18:12, через 10 минут после взлета, доложил о потере радиосвязи. В 18:30 самолет вернулся в Шереметьево. Эвакуация людей из воздушного судна, как утверждает аэропорт, началась через минуту. В 18:48 огонь был полностью потушен.

5 мая лайнер «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся. На его борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате аварии погиб 41 человек.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). В ведомстве говорили, что рассматривают разные версии произошедшего, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и плохие метеоусловия.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов, также проверяются действия аварийных служб. Об ошибках пилотов также сообщал РБК.