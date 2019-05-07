«Депутат» Марзалюк рассказал, как разрезал ленту на торжественном открытии перил 11 7.05.2019, 22:20

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Фото: ctv.by

Журналисты спросили «депутата» об уместности церемонии с красной ленточкой в лесу.

В интернете набирают популярность фотографии торжественного открытия с разрезанием красной ленточки металлического ограждения в Могилеве.

В церемонии принял участие «депутат» «палаты представителей» Беларуси Игорь Марзалюк.

Российское издание polit.info спросило «депутата» об уместности церемонии с красной ленточкой в лесу.

«Да кого это волнует? Почему такие вопросы задают мне российские журналисты? Меня ни одно белорусское СМИ не спросило о ленточке! Сделайте сначала что-то сами!» — ответил Марзалюк.

«Депутат» рассказал, что металлические ограждения вместо старых деревянных и дорожное покрытие установили, не потратив бюджетных денег. По его словам, он привлек социально-ответственных бизнесменов и они откликнулись.

«Красная ленточка — это нормальный символ. Символ положительных перемен. А что, нужно было совсем без праздника сделать? Там живут пенсионеры, мои избиратели. Они просили меня сделать этот праздник. Мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая — такой небольшой подарок», — сказал Марзалюк.

И добавил, что в Беларуси особенно стараются заботиться о старшем поколении в пример «соседнему братскому государству».