Белорусам советуют ехать в Польшу не через Брест 7.05.2019, 22:32

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Белорусские пограничники рекомендует выбирать альтернативные маршруты для выезда в Польшу.

Государственный пограничный комитет Беларуси из-за больших очередей на границе рекомендует выбирать альтернативные маршруты для выезда в Польшу.

По состоянию на 20:00 7 мая перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») очереди ожидали более 100 легковых автомобилей. В других пунктах пропуска очередей не было.

Также в ведомстве напомнили, что в белорусском пункте пропуска «Брузги» и смежном – «Кузница Белостокская» проводится реконструкция. Поэтому все транспортные средства движутся только по двум полосам – одна на въезд, а вторая на выезд.

В ГПК отметили, что в связи с большим количеством машин в пунктах пропуска на польском направлении увеличено количество сотрудников. Кроме того, с пограничной службой Польши проработаны вопросы ритмического оформления людей и транспортных средств.

Пограничное ведомство советует выбирать альтернативные маршруты для выезда за границу. На сайте ГПК есть возможность отслеживать обстановку с очередями перед пунктами пропуска онлайн.