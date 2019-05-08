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США снимают санкции с генерала, который отрекся от Мадуро

  • 8.05.2019, 8:05
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МАЙК ПЕНС
ФОТО: GETTY IMAGES

Экс-начальник разведки Венесуэлы поддержал законного президента страны Хуана Гуайдо.

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигеры, сообщает dw.com.

Это случилось после того, как он поддержал восстание в поддержку венесуэльского президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение генерала Фигеры "вдохновит других высокопоставленных венесуэльцев" порвать с Николасом Мадуро.

"США рассмотрят вопрос об облегчении санкций для всех тех, кто выступает за конституцию и поддерживает верховенство закона", - сказал Пенс. Он также объявил, что в июне в регион вернется американский корабль USNS Comfort, который будет использован в рамках пятимесячной гуманитарной миссии.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности нескольких членов парламента, которые поддержали восстание. Пенс заявил, что США могут ввести санкции в отношении судей, если они используют суд в качестве "политического инструмента для режима, который узурпирует демократию, обвиняет политических заключенных и способствует авторитаризму".


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