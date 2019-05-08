Защитить себя от пропаганды 14 Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

8.05.2019, 8:25

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В этот день лучше отключить радио и телевидение, особенно российское.

9 мая лучше уехать подальше за город, отключить радио и телевидение. Особенно российское. День Победы давно перестал быть Днем Победы, а превратился в нечто настолько пропагандистское, что исчезла сама суть праздника 9 мая.

Ветеранов Второй мировой войны, которые могли рассказать всю правду о войне, практически не осталось. Праздновании 9 мая стали организовывают люди, которые имеют отдаленное представление о войне, однако соревнуются между собой, кто нацепит большую георгиевскую ленту.

День Победы из дня памяти превратился в день пропаганды. Хорошо, что хотя бы в Беларуси не разрешили акцию "Бессмертный полк". Ведь иногда кажется, что участники этого полка несут портреты не своих родственников, а каких-то совершенно чужих им людей. И если спросить, чьи портреты они несут, то ответа так и не услышишь.

И дело не только в тех портретах: пусть хоть с Микки Маусом ходят. А в том, что акция "Бессмертный полк" - это скорее пропагандистское мероприятие, чем акция памяти. Участникам таких акций, что с портретом неизвестных военных ходить, что с портретом Владимира Владимировича - одно и тоже.

Главное, показать свою принадлежность к великому и могучему, прицепив георгиевскую ленту на грудь и повесив на авто наклейку "Спасибо деду за победу!».

Лучше бы помогли бывшим узникам концлагерей, в которых не самая большая пенсия. Однако на этом пропагандистский сюжет не сделаешь.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»