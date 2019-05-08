10 удивительных фактов о человеческой эволюции 8.05.2019, 8:40

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Человек продолжает меняться.

Когда наши далекие предки покинули деревья, чтобы прогуляться по саваннам, в их телах произошли физические изменения, которые можно увидеть и сегодня, пишет animalworld.com.ua.

Некоторые из них рудиментарны и больше не нужны, в то время как другие функционируют так же эффективно, как и раньше. Фактически, современные люди могут поблагодарить несколько древних привилегий за своё выживание, например, смех и брови. Человеческая эволюция далека от завершения. От изменения женских голосов до генов, которые разрушают питьевые навыки, все становится более интересным.

10. Ногти действительно древние

Приматы отрастили ногти еще 58 миллионов лет назад. Это дало древесным существам несколько преимуществ. Основная задача состояла в том, чтобы лучше приспособить их к лазанию по деревьям, к которым они были в основном привязаны. Ногти укрепляли пальцы, обеспечивая лучшее сцепление, и защищали нервные окончания, которые позволяли кончикам пальцев познавать мир. Они также принесли пищевые привилегии. По сравнению с другими древесными животными, приматы преуспевают в сборе плодов на конце ветвей — сложный подвиг, который требует хорошего маневрирования и точного захвата сужающейся листвы. Но люди больше не гнездятся на деревьях. В какой-то момент один из предков решил, что на земле лучше. По мере развития рода люди оказывались в пещерах и, в конечном счете, перешли в пентхаусы. Через все физические изменения, включая радикальный сдвиг среды обитания и тысячи лет, люди сохранили свои «когти». "Древесная ловкость" ногтей просто переключилась на продуктивное изготовление инструментов и вереницу бесконечных задач, которые человеческие руки могут решать сегодня.

9. Цель смеха

Поначалу смех кажется искренним. Люди смеются, когда находят что-то смешным (или притворяются). Оглядываясь назад, кажется, что жизнь зависит от того, насколько общительным и дружелюбным является человек. Никто бы не пригласил к себе в компанию пещерного человека с убийственным взглядом и склочной натурой. Нет. Зимой они, вероятно, оставляли такого снаружи пещеры и смотрели, как он умирает. Исследования показали, что смех является мощным социальным инструментом. В те дни эта привычка, вероятно, развивалась как словесный способ укрепления союзов и отрицания насилия. Хотя агрессия всегда была основной человеческой чертой, всё-таки можно справиться с желанием задушить парня, который смеялся над вашими шутками во время последней встречи в Стоунхендже. Интересно, что хотя фальшивый смех, кажется, убирает те же барьеры, что и подлинное хихиканье, он не может обмануть посторонних. Во время исследования 2016 года добровольцы из 24 разных обществ точно определили пары незнакомцев или друзей, просто слушая, как один из них смеется.

8. Неожиданный голос девушек на свиданиях

В 2018 году исследователи собрали вместе 30 любителей быстрых свиданий. Женщины оставались за столиками, а парни менялись через шесть минут. Каждый должен был пометить карточку, показывающую, нравится ему другой человек или нет. Когда позже исследователи прослушали записанные разговоры, стало ясно, что оба пола понижают голос с тем, кто им нравится. Это противоречило предыдущим исследованиям, показывавшим, что мужчин привлекали женщины с более высоким голосом, потому что они звучали моложе и женственнее. Удивительное взаимное падение тона не было исследовано до конца, хотя учёные согласны с тем, что это может быть эволюционным инструментом для привлечения партнера. Некоторые считают, что женщины использовали более доминирующий тон в конкурентной среде быстрых знакомств. Тем не менее, другие считают, что тихий способ общения намного более интимный. Когда свидание происходит в комнате, полной людей, женщина может понизить голос просто для создания обстановки уединения. Интересно, что записи голоса женщин в 1945 году, по сравнению с записями, сделанными в 1990-х годах, показали, что тембр женского логоса снизился. Это может быть связано с тем, что женщины пытаются стать более зрелыми, компетентными и доминировать в мире более равных возможностей.

7. Мистическое исчезновение волосяного покрова

По сравнению с другими животными, люди почти лысые. Волосяной покров согревало наших предков, защищало их кожу и обеспечивало камуфляж. Что-то заставило эволюцию избавить нас от него. Общепринятая теория предполагает, что это было решение предков слезть с деревьев и жить в открытых саваннах. В новой обстановке было намного жарче. Покрытое волосами тело сделало бы невозможной жизнь и охоту на солнце. Также считается, что человеческие потовые железы усилили свою работу в разы, когда волосы стали редкими. На самом деле, современные люди – самые потные приматы на планете. Около пяти миллионов желез производят до 12 литров пота ежедневно. Это количество дарило бы прохладу в саваннах, но только если бы они были безволосыми. Но только в теории всё так гладко звучит. Нельзя доказать, что выпадение волос и усердная работа потовых желез произошли одновременно. Исследователи также не уверены, как эти люди справлялись с чрезмерно холодными температурами, какие гены были задействованы или даже когда точно исчез волосяной покров.

6. Неуклюжий большой палец

В 2018 году исследование определило большой палец ноги как одну из последних костей стопы, которые эволюционировали после того, как люди перешли от жизни на деревьях к жизни на земле. Чтобы ходить прямо, потребовалось капитальное изменение ступней.

Большой палец ноги сыграл важную роль в этом изменении, потому что он принимает на себя тягу во время ходьбы. Несмотря на свою важность, самый большой палец ноги дольше всего сохранял свою связь с приматами. Вероятно, потому, что изменить его было труднее всего. Вначале палец ноги был почти как палец, хватающийся за ветки и работающий как инструмент. Эта очень полезная функция должна была кануть в лету, чтобы обеспечить эффективное перемещение на двух ногах. По этой причине изменения происходили постепенно на протяжении миллионов лет. Результаты исследования были, в некотором смысле, удивительными. Большой палец оставался противопоставленным гораздо дольше, чем думали раньше, доказывая, что на самом деле это не мешало эффективно ходить.

5. Почему у мужчин есть соски

Самцы млекопитающих не могут кормить своих детенышей, и все же у них есть инструменты для кормления. У некоторых мужчин даже присутствует лактация, хотя обычно это связано с гормональными проблемами. Мужские соски – не эволюционная причуда. Они являются результатом биологического процесса, который не позволил эволюции стереть бесполезную черту насовсем. Эмбрион млекопитающего имеет потенциал стать любого пола. Когда приходит время обернуться в ту или иную сторону, хромосомный набор эмбриона определяет пол. Если мужской набор XY присутствует, ген, называемый SRY, активирует и вводит все необходимое эмбриону для развития в мальчика. Однако есть еще один процесс, который происходит до того, как мужской генетический переключатель может вклиниться в процесс. У млекопитающих молочные железы начинают развиваться чрезвычайно рано, и эти железы не заботятся о каком-либо определенном наборе хромосом. Они подготовили почву для ткани груди и сосков, и ни SRY, ни эволюция ничего уже не могут с этим поделать.

4. Бесполезное сухожилие

Бывают времена, когда эволюция не утруждает себя уничтожением остатков. Одна из самых бесполезных вещей, которые природа оставила в человеческом теле – это сухожилие palmaris longus. Это довольно заметная особенность запястья. Большинство людей могут видеть её, когда они касаются большого пальца и мизинца вместе и слегка наклоняют руку к себе. В середине запястья появляется рельефная линия. Если нет, то они входят в число 10-15 процентов людей, которые родились без него. Сухожилие соединяется с ладонной мышцей, но не делает ее сильнее. Единственный вариант, когда оно может быть полезным – это когда хирурги удаляют и используют его в другом месте тела во время пластической и реконструктивной хирургии. Остается неясным, почему у людей есть это бесполезное сухожилие. Предполагается, что это реликвия времен, когда предплечья использовались так же, как и ноги для передвижения. Почему? Современные млекопитающие с наиболее развитым сухожилием palmaris longus передвигаются именно так – включая обезьян и лемуров.

3. Брови сохранили вид

Брови сегодня служат одной очевидной цели. Они действуют, как защитный барьер для глаз, не позволяя попадать в них жидкости и твёрдым частицам. Но в 2018 году исследователи сделали удивительный вывод: без бровей люди могли вымереть, как неандертальцы. Звучит удивительно, но доказательство может быть найдено в лобной кости. Неандертальцы и другие древние гоминиды имели выступающие костяные гребни над глазами, очень похожие на некоторых современных приматов. Исследования показали, что этот гребень, который отсутствует у людей, не имел никакой реальной цели, кроме как придавать свирепый вид. Выглядеть свирепым в примитивном мире – не всегда самый мудрый шаг. Вспыхивают страсти, враги начинают размахивать дубинками. Хуже того, этот гребень не позволял неандертальцам двигать бровями, чтобы выглядеть дружелюбнее. Вот в чем разница, которая могла бы спасти человеческую расу. Наши брови передают тонкие сигналы сострадания, симпатии и дружелюбия. Палеонтологическая летопись подтверждает эту так по-дурацки звучащую гипотезу. Гребень человеческого лба начал сглаживаться в то время, когда между отдаленными группами начались важные социальные связи. Способность выражать дружелюбие бровями принесла больше союзников, чем врагов – и, следовательно, больше власти.

2. Возвращенная кость

Что-то странное происходит с человеческой коленной чашечкой. Когда-то в ее состав входила крошечная косточка под названием фабелла. Она сделала ту же работу, что и современная коленная чашечка для обезьян Старого Света около миллиона лет назад. По мере развития человека она уменьшалась и, в конце концов, исчезла. Однако потребовалось всего несколько операций на колене и сканирование, чтобы заметить, что фабелла все еще присутствует у некоторых людей. В 2019 году исследователи провели обширные работы. Они рассмотрели медицинские записи из 27 стран, в которых было описано более 21000 коленей. Результаты были ясны. Крошечная косточка возвращалась. Записи охватывали почти столетие, и самые ранние показали, что около 17,9 процента населения имели её в 1875 году. Только 11,2 процента имели её в 1918 году. Однако к 2018 году около 39 процентов людей, по оценкам, обладают возвращенной реликвией. Эволюция не всегда позитивна. Те, кто обладал этой костью, чаще подвергались воспалениям, остеоартриту и разнообразным проблемам колена. Акт бумеранга остается нераскрытым, но он может иметь какое-то отношение к большим, лучше питающимся современным людям, оказывающим огромное давление на колено.

1. Ген похмелья

Одно из самых странных направлений, в котором люди все еще развиваются, является кластер генов алкогольной дегидрогеназы (ADH). В 2018 году исследователи обнаружили признаки того, что область меняется, что не является хорошей новостью для тех, кто любит выпить. Обычно, когда человек выпивает пиво или 50 грамм, организм расщепляет алкоголь на токсичный ацетальдегид. Когда это вещество накапливается, пьющий уже не чувствует себя таким веселым. Лицо краснеет, и человек испытывает тошноту и учащенное сердцебиение. Как правило, ацетальдегид быстро метаболизируется в более менее удобоваримый ацетат, который легко выводится из тела. Некоторые люди с восточноазиатским и западноафриканским происхождением показали эволюционировавший кластер ADH, который заставляет их пьянеть очень быстро. Эта адаптация затрудняет переработку алкоголя, поэтому такие люди быстрее поражаются суперпохмельем. Неясно, насколько быстро адаптация распространяется на другие расы и народы и изменяются ли гены в попытке защитить людей от пьянства.