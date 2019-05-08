«Ведомости»: Бабич перекрыл поставки нелегальных товаров из Беларуси в РФ на $3 миллиарда 11 8.05.2019, 9:02

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Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

Работой бывшего посла в Беларуси довольны в Кремле.

Президент России Владимир Путин отправил 30 апреля в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью Михаила Бабича.

Другим указом он назначил на пост посла сенатора Дмитрия Мезенцева. Обычно указу о назначении посла предшествует рассмотрение его кандидатуры в международных комитетах Госдумы и Совета Федерации, но информация об этом не поступала.

Ранее об отставке Бабича «Ведомостям» говорил источник в Федеральном собрании. Он отмечал, что Бабич вряд ли мог задержаться на этой должности долго: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Беларуси».

Ситуация с загрязненной российской нефтью никак с отставкой Бабича не связана – кадровое решение было принято гораздо раньше, знает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Реальная причина конфликта белорусских властей с Бабичем в том, что он способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Беларуси примерно на $3 млрд, говорит собеседник.

У Москвы претензий к Бабичу нет, здесь считают, что он свою задачу полностью выполнил, отмечает он. Собеседник «Ведомостей» не исключил, что Бабич может вернуться на работу в администрацию президента РФ, как вариант – на должность помощника или советника Путина.