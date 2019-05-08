Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом 8.05.2019, 9:09

Майк Помпео

Глава Госдепартамента США обсудил в Багдаде ситуацию с Ираном.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник прибыл с незапланированным визитом в Багдад. Глава Госдепартамента обсудил с премьер-министром Адилем Абдул-Махди и другими высокопоставленными иракскими чиновниками угрозы, исходящие из Ирана, сообщает «Голос Америки».

«Я решил посетить Багдад, чтобы поговорить с руководством; заверить их в нашей готовности гарантировать суверенитет и независимость Ирака», - рассказал Помпео журналистам на борту самолета, направлявшегося в иракскую столицу.

Помпео уточнил, что обеспокоенность США не связана с каким-либо конкретным эпизодом. Он отметил, что жесткая антииранская позиция лежит в основе «стратегии национальной безопасности… администрации Трампа».

Источник Reuters в правительстве Ирака подтвердил факт встречи Помпео и Абдул-Махди, однако не стал вдаваться в подробности беседы.

Помпео в разговоре с журналистами заявил, что у него будет возможность обсудить с иракским руководством готовящиеся бизнес-соглашения между США и Ираком, включая сделки в сфере энергетики, позволяющие уменьшить экономическую зависимость Багдада от Тегерана.

Госсекретарь добавил, что он планирует поговорить в Багдаде о «ситуации с безопасностью» и «гарантировать продолжение поддержки и обучения иракской службы госбезопасности».

Помпео посетил Багдад вскоре после отмены запланированной ранее поездки в Берлин, где госсекретарь должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава Госдепартамента объяснил это решение «вопросами международной безопасности».

В понедельник Джон Болтон, советник президента по национальной безопасности, сообщил, что США отправляют на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln и ударную группу в связи с «реальной угрозой со стороны сил иранского режима».

Вашингтон в последние месяцы усилил санкционное давление на Иран из-за ядерной программы, а также объявил иранский Корпус стражей Исламской революции террористической группировкой.