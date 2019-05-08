Что не так с новым повышением цен на услуги ЖКХ? 11 8.05.2019, 9:26

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Карикатура: svaboda.org

Власти используют психологическую уловку.

С 1 июня в Беларуси повысят тарифы на теплоснабжение - отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Казалось бы - обычное дело, в Беларуси каждый месяц что-то дорожает. Интерес вызывает желание поднять цены на отопление и обогрев воды летом, когда эти услуги практически не используются. Как это объяснить?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к экономисту Льву Марголину.

- Странного здесь ничего нет. Это чисто психологическая уловка. Попробуйте поднять тарифы с 1 октября - это может вызвать негативную реакцию у населения. А 1 июля - головой понимаешь, что цены поднялись, но кошельком не чувствуешь. А к моменту, когда придется платить, то уже забудешь, сколько платил весной.

- Не напоминает ли вам это политику «Белнефтехима», когда цены на бензин повышаются каждую неделю на одну копейку?

- Я думаю, что это не тактика «Белнефтехима» и не тактика «Жилкомхоза», а тактика администрации Лукашенко. Я бы к вашим примерам еще добавил и цену на газ. У нас уже много лет подряд летняя цена на газ выше, чем зимняя. Когда людям, особенно проживающим в частных домах, нужно платить за газовое отопление, то цена уменьшается. А летом, когда газ используется только для подогрева воды (а власти считают, что без него можно обойтись), она повышается. Отмечу, что правительство научилось каким-то хитростям за это время. Используют хотя бы не одноходовые, а двухходовые комбинации.

- Можно ли серьезно относится к цифрам, которые нам спускают сверху? Кто-то серьезно садился и проводил расчеты затрат на услуги ЖКХ?

- Вы знаете, я подозреваю, что подобные расчеты не проводил не только «кто-нибудь», но даже в министерстве экономики и энергетики. Более того, этого никто не будет делать. Это практически невозможно.

Чтобы говорить о какой-то обоснованности тарифов, то должны быть две вещи: конкурентная среда и открытый доступ к затратам. Как можно посчитать, во сколько обходится одна гигакалория на обеспечение теплом, если мы не знаем многих цифр.

К примеру, мы знаем, сколько стоит кубометр газа, можем знать еще какие-то прямые расходы. Но есть еще и хозяйственные расходы: в каких кабинетах сидят чиновники, на каких машинах они ездят, финансирует ли футбольную или хоккейную команду. Все эти цифры покрыты тайной. Поэтому никаких расчетов просто не получится сделать.

Можно говорить только о том, что иногда становится достоянием общественности. К примеру, в прошлом году КГК проверил министерство энергетики и выяснил, что они построили новое административное здание, где на каждого работника по двадцать квадратных метров, широченные коридоры. Понятно, что это не рациональное использование средств, но если бы не было проверки, то никто об этом не узнал бы.

- А если попросить провести мониторинг затрат какую-то иностранную компанию, которая сделает это объективно и беспристрастно?

- Думаю, что смысла в этом нет. Можно пригласить нескольких студентов четвертого курса нархоза и они вам все посчитают. Но это ведь не высшая математика.

Если нет конкурентной среды - нет стимула к сокращению затрат. Поэтому если есть только один поставщик услуг, то все планируется от уже достигнутого. Что может сделать министерство экономики? Может обратиться в министерство энергетики и сказать, что «в этом году вы должны уменьшить затраты на подогрев воды на 2%». А почему на 2%, а не на 10%? Это традиционный советский способ планирования от достигнутого. Там, где нужен рост - добавляем несколько процентов роста, где нужно сэкономить - отнимаем несколько процентов.

Опять же, выход из этой ситуации - конкуренция и открытый доступ к затратам. Есть частные предприятия, которые производят веники. Никому не интересно, какие там затраты. Будут эти веники дорогими - их никто не купит. Но когда это затрагивает общественные нужды, то люди заинтересованы в том, чтобы получить отчет о каждом потраченном рубле и рассматривать расходы под микроскопом.

Пока эти условия не будут выполнены - никакая иностранная компания не поможет.

- Власти обещали, что за некачественные услуги ЖКХ люди заплатят меньше. Будет ли это работать?

- Такое решение никак не повлияет на качество услуг ЖКХ. Возможно, будут люди, которые крайне возмутятся низким качеством услуг, обратятся в суд. Но никто не захочет признаваться, что это именно по их вине произошло. При монополии страдает качество услуг. Но тут еще все зависит и от вышестоящих организаций. Любой начальник знает, что он должен отвечать перед тем, кто его назначил. Если начальнику районного ЖКХ скажут в областном, что подъезды нужно убирать пять раз в месяц, то он и будет так делать. Ему абсолютно наплевать, что об этом думают люди. Самое главное, что скажет проверка.

- Осенью «тунеядцам» придется заплатить по специальным тарифам за отопление. Как вы относитесь к этой выдумке властей?

- Отрицательно. Человек сам должен решать, как и где он будет зарабатывать на жизнь. Государство должно лишь по-возможности обеспечивать тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Остался человек без работы - дайте ему нормальное пособие на период, пока он ищет работу, помогите освоить новую профессию, дайте возможность переехать туда, где есть свободные вакансии. Вот главные функции государства, а не наказывать. А то получается, что мы наняли чиновников для того, чтобы они нас и колотили. Это неправильное положение вещей.

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