Названы простые действия, которые помогут быстро похудеть 2 8.05.2019, 9:53

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Фото из открытых источников

20 способов потреблять меньше калорий, не напрягаясь.

Когда действительно пора худеть и надо сокращать количество съеденных калорий, становится жутковато: это же придется ходить голодным. На самом деле нет: первые шаги по регулированию рациона будут совсем простыми, зато они помогут выбросить из тарелки больше 50 ккал в день, пишет lifehacker.ru.

1. Контролируйте количество кетчупа. В большинстве соусов полно сахара, поэтому, если вы положите на тарелку на одну ложку кетчупа меньше, часть этого сахара вы не съедите. А чтобы вкус не пропадал, добавляйте специи при готовке.

2. Кстати, с готовой горчицей та же история — сахар добавляют даже в нее.

3. Замените майонез йогуртом. Без добавок, понятное дело. Посолите, если хочется. Как вариант — заменяйте майонез хотя бы через два раза на третий. Вместо майонеза можно использовать соевый соус, бальзамический уксус или ничего — да, так тоже можно, и это вкусно.

4. Меньше сахара в чай и кофе. Лучше добавьте ваниль, корицу или маленькую ложку меда — он ароматнее, чем сахар, и может обмануть рецепторы.

Попробуйте пить чай и кофе с молоком — но меньшим количеством сахара.

5. Когда готовите омлет, используйте только белки. Или хотя бы берите только один желток вместо трех.

6. Вместо пончика (кекса, куска торта) съешьте овсяное печенье.

7. Готовьте обед из индейки, а не из свинины.

8. В следующий раз приготовьте суп без картофеля и без лапши.

9. Купите специальный распылитель для масла и используйте его, когда заправляете салаты или собираетесь жарить.

10. Кусочек хлеба для бутерброда отрежьте потоньше.

11. И положите на него докторскую колбасу, произведенную по ГОСТу, а не копченую.

12. Снимите кожу с курицы и не ешьте ее вообще никогда.

13. Сделайте домашний лимонад, не покупайте газировку.

14. Если все-таки торт, попробуйте есть его без крема.

15. Сделайте банановое мороженое. Купите спелые бананы, почистите и порежьте на тонкие дольки. Заморозьте их, а потом измельчите в блендере. Мороженое готово. Бананы калорийны, но не так, как пломбир.

16. Купите на кухню прибор, который будет резать колбасу и сыр тонкими кусочками. И на бутерброд кладите по-прежнему по два куска, а не по четыре.

17. Ешьте без смартфона в руках и не перед телевизором, иначе пропустите момент, когда наелись, и съедите больше.

18. Купите антипригарную посуду, на которой можно готовить без масла.

19. Ешьте фрукты до обеда, а не на десерт. Это поможет удержаться от переедания.

20. Ешьте бутерброды не с хлебом, а с овощами. Используйте кабачки, салат, «стейки» из цветной капусты вместо кусочков хлеба.