Джо Байден опережает по рейтингу всех своих соперников-демократов 8.05.2019, 10:00

Отрыв от ближайшего конкурента составляет 32%.

Бывший вице-президент администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байден на 32% опережает ближайшего конкурента от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, свидетельствуют данные опроса The Hill, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.

При этом данные опроса Hill-HarrisX свидетельствуют о том, что Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 6% – за него готовы отдать голоса 43% респондентов, тогда как за Трампа только 37%.

Байден третий раз баллотируется в президенты США. В первый раз демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз. Затем Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. В паре с Обамой Байден дважды занимал пост вице-президента — с 2009 по 2017 год.

Последний социологический опрос показал, что бывшего вице-президента США Джо Байдена перед праймериз поддерживают 36% избирателей Демократической партии и он опережает своего ближайшего конкурента по партии сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на 14%.