Видеофакт: «Шахтер» показал «охоту» игроков «Ислочи» на Сергея Балановича
- 8.05.2019, 10:08
На реальность «охоты» после встречи намекал главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский.
Пресс-служба "Шахтера" подготовила нарезку моментов из поединка с "Ислочью" (1:0) в рамках 6-го тура высшей лиги, сообщает pressball.by.
В видео собраны эпизоды "охоты" игроков команды из Минского района на хавбека горняков Сергея Балановича.
На реальность "охоты" после встречи намекал главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский.