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Видеофакт: «Шахтер» показал «охоту» игроков «Ислочи» на Сергея Балановича

  • 8.05.2019, 10:08
Сергей Баланович
Фото: ФК Шахтер Солигорск

На реальность «охоты» после встречи намекал главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский.

Пресс-служба "Шахтера" подготовила нарезку моментов из поединка с "Ислочью" (1:0) в рамках 6-го тура высшей лиги, сообщает pressball.by.

В видео собраны эпизоды "охоты" игроков команды из Минского района на хавбека горняков Сергея Балановича.

На реальность "охоты" после встречи намекал главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский.


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