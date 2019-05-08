На аукцион выставили «лакомый» участок в центре Минска

На аукцион выставили «лакомый» участок в центре Минска3
- 8.05.2019, 10:25
Попавший за решетку предприниматель хотел построить там бизнес-центр.
В столице на аукцион выставили право застроить многострадальный участок на Интернациональный, где угодивший за решетку бизнесмен Сергей Демчук хотел возвести бизнес-центр, сообщает tut.by.
Участок в 0,43 гектара находится в границах Городского Вала и Интернациональной. На нем с начала 2000-х бизнесмен Сергей Демчук строил на деньги дольщиков бизнес-центр, но далеко дело не продвинулось. Позже предприниматель угодил за решетку за мошенничество.
Объект так и стоял недостроенным. И Мингорисполком принял решение его снести и выставить участок на торги. Дольщики же свои деньги потеряли, хоть и готовы были заплатить за помещения по второму кругу.
Теперь на этом участке предлагают построить общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не менее 30% — подземный паркинг.
Начальная стоимость права застройки участка — всего 281,5 тысяч рублей. И претенденты на эту землю уже есть, а это значит, что цена может значительно вырасти. Кроме того, победитель аукциона должен будет возместить городу расходы (видимо, за снос) в размере почти 650 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 16 мая на электронной площадке «Минск-Недвижимость».