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Президент Грузии поблагодарила Польшу за поддержку устремлений в ЕС и НАТО

  • 8.05.2019, 10:33
Фото: PAP/Radek Pietruszka

Саломе Зурабишвили находится с трехдневным визитом в Варшаве.

Президент Грузии пребывает с трехдневным официальным визитом в Варшаве, в ходе которого она встретилась, в частности, с главой польского государства Анджеем Дудой, сообщает «Радио Польша».

Саломе Зурабишвили подчеркнула дружеские отношения между Польшей и Грузией.

«В тяжелом окружении, в котором оказалась Грузия, наша страна знает, что может положится на своего друга Польшу. Это большая редкость – иметь друга, на которого можно рассчитывать в любой ситуации», - отметила Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии также прокомментировала конфликт с Россией. По словам Саломе Зурабишвили, Грузия не намерена решать спорные территориальные вопросы насильственным путем. Она также добавила, что внешняя политика Саломе Зурабишвили Грузии свидетельствует о поражении России.


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