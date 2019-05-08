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В Италии продают дома за один евро

  • 8.05.2019, 10:37
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Иллюстрационное фото Pixabay

Власти городка Муссомели заявили, что готовы предоставить потенциальным покупателям помощь архитекторов и инженеров.

В городе Муссомели на юге Сицилии (Италия) на продажу выставили около сотни ветхих домов. Стоимость каждого – один евро. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений, сообщает The Sun ( перевод — segodnya.ua).

Однако потенциальным покупателям недвижимости следует учесть, что в течение года после покупки жилья они обязаны провести капитальный ремонт в доме, который обойдется им примерно в 95 евро за квадратный метр, пишет издание. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро.

Городские власти заявили, что готовы помочь владельцам домов в Муссомели и предоставить помощь архитекторов и инженеров.


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