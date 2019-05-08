Иран отказался от части обязательств по ядерному соглашению 8.05.2019, 10:49

Такое решение принял Совет национальной безопасности Ирана.

Иран отказывается от некоторых обязательств, прописанных в международном ядерном соглашении 2015 года, из которого год назад вышли США.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение принял Совет национальной безопасности Ирана.

В заявлении совета, распространенном государственным агентством IRNA указывается, что Иран на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

"Странам-подписантам будет дано 60 дней для выполнения своих обязательств, особенно в банковской сфере и сфере нефтяных месторождений. Между тем, если они не выполнят требования Ирана, Исламская Республика Иран прекратит соблюдение норм по обогащению урана и мер по модернизации реактора на тяжелой воде Арак", - говорится в заявлении.

Президент Ирана Хассан Роухани направил письма с соответствующим решением всех государств-подписантов соглашения и заявил о готовности продолжить консультации на всех уровнях.

"Но Иран продемонстрирует решительную и немедленную реакцию на любые безответственные действия, включая передачу в Совет Безопасности ООН или дальнейшие санкции", - заявил Роухани.