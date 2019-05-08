закрыть
8 мая 2019, среда, 14:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Рейс Москва-Минск на самолете Superjet отложен на четыре часа

  • 8.05.2019, 10:56
  • 2,392
Фото: Bukin Alexander / jetphotos.com

Лайнер перепроверяют?

Полет из московского «Шереметьево» в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100-95 (рейс SU 1830), который должен был начаться 8 мая в 8:35, отложен, сообщает «Радыё Свабода».

На интернет-табло «Шереметьево» указано, что вылет состоится в 12:00.

Посетитель аэропорта, журналист RTVi Тихон Дядко сообщает, что в аэропорту сначала задержали вылет до 9:35, затем отложили до 12:35. Всю неделю до того рейс не задерживали.

Ранее с «Шереметьево» отменили или отложили ряд рейсов 6 и 7 мая, что пояснили «ограничениями в работе аэропорта». Это произошло после авиакатастрофы 5 мая, когда самолет SSJ-100 загорелся во время приземлением. Тогда погиб 41 человек.

Один из «Суперджетов», который должен был лететь 7 мая из «Шереметьево» в Ригу, задержали на три часа, так как кто-то на борту якобы почувствовал запах дыма.


популярное за неделю

Мнение

Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев
Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович