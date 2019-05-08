Рейс Москва-Минск на самолете Superjet отложен на четыре часа 8.05.2019, 10:56

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Фото: Bukin Alexander / jetphotos.com

Лайнер перепроверяют?

Полет из московского «Шереметьево» в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100-95 (рейс SU 1830), который должен был начаться 8 мая в 8:35, отложен, сообщает «Радыё Свабода».

На интернет-табло «Шереметьево» указано, что вылет состоится в 12:00.

Посетитель аэропорта, журналист RTVi Тихон Дядко сообщает, что в аэропорту сначала задержали вылет до 9:35, затем отложили до 12:35. Всю неделю до того рейс не задерживали.

О, объявили, что вылет задержан до 12:35, то есть на 4 (четыре!) часа. И с чего бы верить, что он реально улетит в 12:35? — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 8 мая 2019 г.

Ранее с «Шереметьево» отменили или отложили ряд рейсов 6 и 7 мая, что пояснили «ограничениями в работе аэропорта». Это произошло после авиакатастрофы 5 мая, когда самолет SSJ-100 загорелся во время приземлением. Тогда погиб 41 человек.

Один из «Суперджетов», который должен был лететь 7 мая из «Шереметьево» в Ригу, задержали на три часа, так как кто-то на борту якобы почувствовал запах дыма.