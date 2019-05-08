Как «Нафтогаз» борется с «Газпромом» в Европе Мария Цатурян

8.05.2019, 11:08

Украина намерена заблокировать запуск газопровода «Северный поток-2».

Украина предприняла очередную попытку заблокировать запуск российского экспортного газопровода "Северный поток-2". Для этого НАК "Нафтогаз Украины" в антимонопольных органах Еврокомиссии обжаловал доминирующее положение "Газпрома" на европейском газовом рынке. В украинской компании считают, что новый газопровод, соединяющий РФ и Германию, не имеет экономического обоснования, а строится в том числе для того, чтобы лишить Украину статуса транзитера газа. Кроме того, этот проект может быть использован как инструмент шантажа в переговорах с ЕС по поставке российского газа по ГТС после 2020 года.

В НАКе уверены, что запуск "Северного потока-2" может привести к существенному росту цен на газ в Европе, и послужит серьезным препятствием для диверсификации поставок топлива на рынке ЕС. Если в ходе расследования Еврокомиссии доминирующее положение "Газпрома" будет доказано, то в отношении российского монополиста могут последовать различной степени санкции. Кроме того, "Газпрому", возможно, придется существенно пересмотреть "свое поведение" на европейском рынке газа.

Угроза для Украины

НАК "Нафтогаз Украины" 6 мая направил в Директорат по защите конкуренции Еврокомиссии (Directorate-General for Competition) жалобу по поводу злоупотребления российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. В заявлении украинской компании говорится, что конкуренции вредит в первую очередь строительство второй ветки газопровода "Северный поток", который соединит Россию и Германию. Этот проект не имеет "рационального экономического обоснования".

Справка:

Новый российский экспортный газопровод "Северный поток-2" протяженностью в 1,2 тыс. км должен пройти практически по тому же маршруту, что и "Северный поток-1" через акваторию Балтийского моря от Выборга (Россия) до Грайфсвальда (Германия). Разрешения на прокладку трубы в своих территориальных водах уже дали Германия, Швеция и Финляндия. Дания доступ для строительства пока не предоставила и запросила у "Газпрома" дополнительную экологическую экспертизу проекта. Мощность "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров в год. Аналогичную пропускную способность имеет и "первый" газопровод.

Стоимость проекта Россия оценивает в 10-11,5 млрд долларов, половину из которых профинансируют европейские энергетические компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял о намерениях завершить строительство газопровода до конца 2019 года, и уже с 1 января 2020 снизить прокачку транзитного газа по украинской ГТС до минимума. Впрочем, в начале мая "Газпром" впервые публично признал, что отсутствие "датских разрешений" может отсрочить запуск проекта.

"Украинской ГТС вместе с другими существующими маршрутами в Европу более, чем достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос ЕС на российский газ. "Северный поток-2" реализуется, очевидно, ради вытеснения с рынка существующих трубопроводов", - считают в "Нафтогазе". По мнению компании, это может привести к тому, что наша газотранспортная система окажется или вовсе незагруженной, или Россия сохранит минимальные объемы транзита в ЕС.

Учитывая, что 1 января 2020 года истекает срок действия десятилетнего контракта с "Газпромом" на транзит газа в ЕС по территории Украины, опасения "Нафтогаза" не беспочвенны. В феврале 2018 года в Стокгольмском арбитраже НАКу удалось доказать, что российский монополист обязан ежегодно перекачивать по ГТС 110 млрд кубометров газа в ЕС или заплатить "Нафтогазу" за этот объем.

Кроме того, по решению международного трибунала, "Газпром" должен за транзит в предыдущие периоды "Нафтогазу" 4,6 млрд долларов, но учитывая задолженность НАКа по контракту на поставку, обязан выплатить почти 2,7 млрд долларов. "Газпром" решение арбитража не признает. Российский монополист по-прежнему систематически занижает объемы транзитного газа до уровня 80-90 млрд кубометров в год и не торопится рассчитываться с украинской компанией.

В своей жалобе НАК также уведомил Еврокомиссию, что запуск "Северного потока-2" "Газпром" может использовать как инструмент шантажа: пытаясь вернуть доминирующее положение в поставках газа в Украину, российская компания, вероятно, будет угрожать прекращением транзита по ГТС, если НАК не откажется от решений международного Стокгольмского арбитража.

Действительно, в ходе переговоров о новом транзитном контракте с января 2020 года между Украиной, РФ и ЕС, российская сторона регулярно призывает "Нафтогаз" отказаться от требований выполнить "стокгольмские решения" и предлагает просто продлить действующий контракт. То есть, Россия требует от Украины вернуться к условиям договора от 2009 года, выгодным "Газпрому". При этом в "Газпроме" не скрывают намерений как минимум снизить прокачку транзитного газа после запуска новых газопроводов – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" – до 15 млрд кубометров в год.

Европейские проблемы

Антимонопольному ведомству Еврокомиссии "Нафтогаз" сообщил и об угрозах, с которыми может столкнуться европейский рынок газа после запуска "Северного потока-2". Если это произойдет, и украинская ГТС окажется невостребованной, в Европе существенно изменятся направления газотранспортных маршрутов.

Конечная точка нового российского трубопровода – побережье Германии. Для доставки газа в другие страны ЕС потребуется достроить отводные сухопутные газопроводы, что приведет "к существенному росту стоимости транспортировки". Соответственно, в странах Центральной и Восточной Европы вырастут цены на газ, отмечают в "Нафтогазе".

На удорожание стоимости газа в Европе после изменений газовых потоков повлияет и блокировка "виртуального реверса" через Украину, когда объемы газа не прокачиваются через границу других стран, а засчитываются как поставка со встречного направления. "Это негативно повлияет на торговлю между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, и увеличит для нас стоимость импортного европейского газа", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Виртуальный реверс" – механизм, который используют европейские страны, сейчас не доступен для Украины. Проблема в том, что по европейским правилам операторам обоих стран, между которыми происходит реверс, для "расшифровки" общего объема транспортируемого газа, конкретных продавца и покупателя необходима определенная техническая информация (шиппер-коды). "Газпром" неоднократно отказывал Украине в предоставлении шиппер-кодов "Нафтогазу", наличие которых позволило бы осуществлять "виртуальный реверс" с соседними странами ЕС. В "Нафтогазе" считают это нарушением европейских рыночных принципов.

Концентрация в Европе "излишних газотранспортных мощностей" после запуска "Северного потока-2" станет существенным препятствием и для диверсификации поставок топлива в ЕС. Речь идет об импорте в сжиженного газа в Европу, "поскольку окупаемость капитальных затрат в новых проектах СПГ окажется под угрозой", говорится в жалобе "Нафтогаза". Как известно, в последние несколько лет Евросоюз нарастил долю сжиженного газа в структуре импорта до почти 13%. Львиную долю СПГ Евросоюз импортирует из США, которые системно выступают против строительства нового российского газопровода.

Ограничения конкуренции с запуском "Северного потока-2" в "Нафтогазе" видят и в отказе "Газпрома" подписывать своповые контракты с другими газодобывающими компаниями из РФ и Центральной Азии. Проще говоря, это означает, что "Газпром" пока сохраняет свое эксклюзивное право на экспорт российского газа в ЕС.

Поскольку у других игроков рынка нет доступа к внешним трубопроводам, европейские покупатели не могут забронировать их мощности для прокачки по ним, к примеру, туркменского газа. Ведь право решать перекачивать ли этот газ по территории РФ остается за российским газовым монополистом. Впрочем, ситуация может измениться, когда в полную силу вступит новая редакция Газовой директивы ЕС. Тогда "Газпрому" придется предоставить "доступ к трубе" другим компаниям. Если эти нормы не будут выполняться на практике, ЕК сможет ввести ограничения, запретив "Газпрому" использовать до 50% мощностей "Северного потока-2".

Перспективы дела

Процедура рассмотрения жалобы "Нафтогаза" в Директорате по защите компетенции ЕК может занять от 6 месяцев до года. В первую очередь Еврокомиссия должна принять решение о начале расследования. И шансы, что антимонопольное разбирательство все же начнется, несмотря на то, что Украина – не страна Евросоюза, очень высокие, уверен исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Важна не страна того, кто подаёт жалобу, а то, как предмет жалобы влияет на конкуренцию в ЕС, - пояснил он РБК-Украина. - ЕС сначала принимает решение, начинать ли расследование. Для этого могут вызвать "Нафтогаз" для дополнительных пояснений. Если расследование будет начато, "Газпрому" будет предоставлена возможность для возражения. Но в дальнейшем все зависит от конструктивности "Газпрома" и решительности нового состава Еврокомиссии".

Напомним, выборы в Европарламент должны состояться в конце мая, после чего новоизбранный парламент сформирует новый состав ЕК. Сейчас Еврокомиссия в ходе переговоров с "Газпромом" по транзитному контракту поддерживает позицию Украины в необходимости сохранения поставок по ГТС и заключении нового договора по европейским правилам.

Если в ходе расследования будет доказано злоупотребление доминирующим положением, "Газпром" ожидают санкции. Директорат по вопросам конкуренции ЕК может обязать российскую компанию устранить нарушения европейских рыночных правил, может наложить штраф, а может и принять решение о запрете реализации российского проекта.

"Если Директорат по защите конкуренции Еврокомиссии признает, что "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением, в том числе за счёт строительства "Северного потока-2", то они сами будут решать, что требовать от "Газпрома". Может быть и штраф, и остановка СП-2 и многое другое", - уточнил Витренко.

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что жалоба украинской компании указывает на "новые дискриминационные практики "Газпрома", которые не были освещены в решении ЕК в 2018 году". Речь идет о многолетнем антимонопольном расследовании Еврокомиссии в отношении "Газпрома", который обвинили в злоупотреблении положением на рынке и в завышении цен Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и страны Балтии.

"Газпрому" тогда грозил штраф на сумму более 5 млрд долларов. Впрочем, в прошлом году ЕК приняла решение, которым не стала штрафовать российскую компанию, а установила для "Газпрома" ряд обязательств, обязательных к выполнению в течении 8 лет. Так, российский монополист не должен препятствовать свободной прокачке газа между потребителями Центральной и Восточной Европы, соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними газовыми рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны.

По словам Витренко, "Нафтогаз" предложил Еврокомиссии обязать "Газпром" предоставить право своим покупателям перенести "точки входа" (передачи газа) на украинско-российскую границу, а также не блокировать возможности для европейских компаний заключать своповые контракты с другими российскими или азиатскими игроками.

""Газпром" тоже сможет внести свои предложения. Потом будут переговоры между "Газпромом" и Еврокомиссией, и затем ЕК проконсультируется с рынком на предмет того, насколько этого будет достаточно, и по результатам этих консультаций может принять или не принять предложение Газпрома", - пояснил Юрий Витренко.

Мария Цатурян, РБК-Украина