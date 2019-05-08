В Беларуси банки вводят лимиты на снятие наличных без комиссии 9 8.05.2019, 11:35

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Фото: Reuters

Как легально обойти ограничения?

Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Особенно неприятна эта новость для тех, кому не нравится расплачиваться карточками, и тем, кто не имеет возможности рассчитываться «пластиком» (к примеру, жители некоторых деревень), пишет tut.by.

Какие существуют способы, чтобы легально обойти ограничения банков на снятие наличных?

Обратиться в кассу банка

К примеру, Белинвестбанк изначально планировал ввести комиссию и лимиты на снятие наличных не только в банкоматах, но и в кассах банка. Однако позже комиссию за снятие наличных в кассах банка решили не вводить. «Корректировки в решение, принятое накануне, внесены с учетом пожеланий пользователей услуг банка», — поясняли причину пересмотра в банке.

В кассах банка, как правило, можно снять наличные без комиссии.

Перевести деньги с карты на карту

Один из способов частично обойти комиссию и лимиты на снятие наличных — совершить перевод с карты на карту. Комиссию в таком случае все равно придется заплатить, но ее размер, как правило, будет ниже, чем за превышение лимитов на снятие наличным в банкомате или кассе банка.

В некоторых банках можно осуществить бесплатно перевод между картами банка (одного и разных клиентов).

И один нюанс. К примеру, Белинвестбанк с 13 мая вводит комиссию в размере 0,5% за снятие наличных больше 5000 рублей в месяц. То есть за все, что выше этой суммы, придется заплатить сбор в 0,5% от превышения. Но этот размер комиссии действует, только если снимать наличные в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров. А если в банкоматах других банков, то комиссия будет вне зависимости от суммы: если до 5000 рублей, то 2,5% от снятой суммы, а если больше, то 3,5%.

Если вам нужно снять деньги в банкомате не своего банка и не банка-партнера, то также можно присмотреться к переводу средств с карты на карту. Комиссия за перевод денег со своего «пластика» на «пластик» чужого банка начинается, как правило, от 1%.

Договориться с родными и знакомыми

Можно поинтересоваться у родных и знакомых, не планируют ли они в ближайшее время совершать дорогостоящие покупки. Вы можете оплатить их своей карточкой, а они вам вернут деньги наличными. Минус такого варианта — вашими доходами и расходами могут заинтересоваться налоговики, особенно если совершите обмен «безнала» на наличные несколько раз.

К примеру, вы оплатили покупки родственников своей карточкой на сумму в 6 тысяч рублей. Они вам вернули эту сумму наличными, вы приобрели на нее какой-то товар. И может так получиться, что эти 6 тысяч дважды засветятся в налоговой как ваши траты. Могут возникнуть вопросы, откуда деньги.

Радикальное решение

Выпустить карточку в другом банке, который еще не ввел комиссию и лимиты на снятие наличных в банкоматах или кассах. Минус такого решения — нужно потратить время на оформление карты в другом банке. Второй нюанс — нет гарантии, что новый банк также со временем не введет комиссию и лимит.