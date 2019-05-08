Депутаты Европарламента требуют объяснить приглашение Лукашенко в Брюссель 9 8.05.2019, 11:31

4,805

Иллюстрационное фото

Для ЕС неприемлема даже видимость сотрудничества с диктатором.

Депутаты Европейского парламента обратились с заявлением к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини требованием объяснить причины приглашения Лукашенко в Брюссель на 10-й юбилейный ужин «Восточного партнерства» 13 мая.

Инициатор письма, депутат от Великобритании Джули Вард, дала комментарий сайту Charter97.org по поводу приглашения диктатора в столицу Евросоюза: «Я рада, что за такой короткий срок мои коллеги, депутаты Европейского парламента, согласились подписать это письмо. В соответствии с резолюцией парламента, перед тем, как непосредственно взаимодействовать с режимом Лукашенко ЕС должен видеть настоящие и устойчивые изменения в политической жизни Беларуси. Мы не должны создавать даже видимость того, что мы явно поддерживаем того, кто открыто нарушает права человека».

Сайт Charter97.org публикует текст обращения целиком:

Уважаемая высокий представитель Федерика Могерини.

Мы пишем в связи с сообщениями о том, что Комиссия направила приглашение Лукашенко на 10-й юбилейный ужин «Восточного партнерства» 13 мая.

Режим Лукашенко привел к плачевному положению в области прав человека, когда преследуются диссиденты и подавляется свобода слова. За последние несколько недель оппозиционныe лидеры были арестованы, и в белорусских тюрьмах остаются многочисленные активисты. Продолжает содержаться под стражей и бывший узник совести «Международной амнистии» Дмитрий Полиенко.

При этом режиме постоянно преследуется свобода слова, и независимые издания были вынуждены были бежать из страны. Протесты в последние годы подавлялись с применением силы. Природа этого режима - оскорбление ценностей, отстаиваемых Европейским союзом, который построен на «принципах демократии и уважения прав человека».

Послужному списку правительства Лукашенко в области прав человека было уделено главное внимание в парламентской резолюции от 4 октября 2018 года. В этой резолюции подчеркиваются аресты определенных групп населения и атаки на свободу слова, а также то, что ЕС будет продвигать отношения с Беларусью только в случае улучшений в области демократии и верховенства закона.

В резолюции также подчеркивалось, что дальнейшие шаги ЕС в направлении Беларуси должны быть привязаны к «ощутимым шагам» в сторону демократизации и открытости.

Принимая во внимание продолжающиеся нарушения, нам кажется неправильным

направлять приглашение лицу, виновному в совершении насилия и применении пыток во отношении собственного народа. Без конкретного и устойчивого прогресса в области защиты прав человека в Беларуси, приглашение лица, виновного в нарушениях прав человека, принять участие в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, дает европейским гражданам повод усомниться в приверженности Европы к ее заявляемым ценностям.

Приглашение Лукашенко не демонстрирует наше стремление проявлять солидарность с теми гражданами Беларуси, которые пострадали от жестоких преследований со стороны этого режима.

Комиссия должна публично прокомментировать эти сообщения и подтвердить, является ли информация о приглашении верной.

Если приглашение Лукашенко действительно подтвердится, то европейские и белорусские граждане заслуживают основательного объяснения приглашения, которое потенциально может создать видимость поощрения режима Лукашенко.

Искренне ваши

Депутаты Европейского парламента

Джули Вард

Хосе Инасио Фариа

Катрин Беардер

Барт Стаес

Петрас Ауштревичюс»