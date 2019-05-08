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«Цены на лекарства и другие товары все растут и растут»

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  • 8.05.2019, 11:11
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Белорусские пенсионеры не верят властям.

«Повышение» пенсий с начала мая не очень обрадовало пенсионеров. Они понимают, что вслед за «повышением» пенсий поднимутся цены на все. Как рассказали «Радыё Рацыя» пенсионеры из Березы:

- Так всегда бывает: сначала повысят цены, после - пенсию, а затем - еще раз цены.

- Повышение не чувствуется.

- Все дорожает. Лекарства у нас дорогие, и товары все растут и растут.

- А это даже не повышение, а попросту компенсация.

- Никакой жизни нет.


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