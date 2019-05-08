«Баста»: Происходящее в Беларуси сравнимо с эпохой позднего СССР 2 8.05.2019, 11:59

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Разоблачение заговоров, паранойя и нелепые решения страдающих деменцией правителей.

Многие сравнивают то, что сегодня происходит в Беларуси с эпохой позднего СССР. Разоблачение заговоров, паранойя и нелепые решения страдающих деменцией правителей. Бессмысленная цензура и тотальный анахронизм режима. Все это было тогда, все это мы видим сейчас, пишет телеграм-канал «Баста».

Американские кинематографисты предоставили нам прекрасную возможность глубже понять процессы, которые происходили перед крушением коммунизма. 6 мая на телеканале HBO вышел первый эпизод сериала «Чернобыль». Фильм посвящен взрыву, произошедшему 26 апреля 1986 года и ставшему одной из самых трагических страниц в новейшей истории Беларуси.

Звездами картины стали номинант на премию «Эмми» Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и номинант на премию «Оскар» Эмили Уотсон.

Уже из первой серии видно, что создателям сериала удалось показать характерные особенности той эпохи. Чиновники врут, люди никому не верят, спецслужбы пытаются переиграть сами себя. Двоемыслие. Безответственность. Хаос. И это не случайность, а закономерность, образ жизни. Угасающей жизни изжившей себя системы.

Смотрите, сравнивайте, помните, чем все закончится.