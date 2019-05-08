Александра Саснович: Мне просто нужны цели, чтобы было интересно 1 8.05.2019, 12:05

Фото: REUTERS Jerry Lai

Теннисистка прокомментировала предстоящий матч с Наоми Осаки.

Белоруска Александра Саснович прокомментировала предстоящий матч третьего круга турнира в Мадриде против первой ракетки мира Наоми Осаки, сообщает pressball.by.

"Всегда приятно сыграть с первой ракеткой мира, и я надеюсь, что получится не как в прошлый раз [на US Open Саснович проиграла Осаке 0:6, 0:6]. Я сделаю все возможное. Мне нравится грунт, нравятся затяжные розыгрыши, большие стадионы. Я пользуюсь энергией трибун. Я ненавижу играть на каком-нибудь 17-м корте, потому что никто не смотрит, и это неинтересно. Я хочу играть на больших стадионах.

По-моему, в Австралии у меня все было хорошо, я провела три хороших турнира. После этого, наверное, психологически устала, потому что игра все равно была очень хорошая. Но, конечно, я хочу прибавить.

Теперь у меня есть стабильность, есть тренер, отец всегда со мной. Я вернулась на грунт. В прошлом году показала на нем не очень хорошие результаты, но мне кажется, могу хорошо выступить. Почему нет? По-моему, грунт — мое лучшее покрытия. Они все мне нравятся, но грунт особенно, потому что я играю в комбинационный теннис. Мне нравится укорачивать, крутить подачу, умею бегать, умею все. Мне нравится играть в теннис.

На грунте мне не нравится только одно: носки пачкаются. Волосы, кожа, все потом в грунте. Но если платят хорошие деньги, то это не беда. Шучу! Дело не в деньгах. Дело в том, что я счастлива на корте.

Мне нравится Мадрид. Это зеленый город, но в то же время деловой — интересное сочетание. Конечно, отличные магазины. Теперь я могу себе что-нибудь купить, потратить 10% призовых. Хотя, конечно, от этих призовых я 10% не потрачу [за третий круг Саснович получит 80 620 евро].

Но в начале турнира я видела сумку за 3000 долларов. Теперь я могу о ней подумать. Но в итоге ничего не покупаю. Мне просто нужны цели, чтобы было интересно.

Сперва хочу "Бентли". Хочу "Бентли" для себя и отца. Мы уже решили какую. Это не единственная цель, у меня их много. И я просто люблю играть. Люблю играть за тех, кто меня поддерживает, кто уделяет мне внимание. За маму, папу, сестру, бабушку" — приводит слова Саснович sports.ru со ссылкой на wtatennis.com.