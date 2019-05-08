NEXTA: В белорусской армии – переполох 15 8.05.2019, 12:29

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Иллюстрационное фото

У прапорщиков и офицеров проверяют телефоны на наличие мессенджеров.

Об этом телеграм-канале NEXTA написал белорусский блогер Степан Светлов:

В белорусской армии - переполох: командование упорно ищет источник сливов информации в Telegram-канал @nexta_tv. У прапорщиков, офицеров и ведомственных работников проверяют телефоны на наличие мессенджеров и галереи в них на наличие снимков "не секретных" документов.

А еще любую информацию о травмах, происшествиях, дедовщине и других преступлениях в лукашенковском потешном войске запретили передавать по факсу (только сильно не смейтесь, но этой технологией конца прошлого века Минобороны Беларуси пользуется до сих пор).

Ничего и никого не нашли, конечно. И не найдут. Они даже шпионов НАТО найти не могут - не то что наши источники.

Например, 115-й зенитно-ракетный полк, более известный как в/ч 92504, расположенный в городе Бресте, на днях посетила целая делегация сотрудников отдела военной контрразведки Брестского гарнизона. Читали офицерам пламенную речь о "необходимости сохранения важных государственных секретов от вражеского и оппозиционного Telegram-канала @nexta_tv" (спасибо за рекламу, да), а также рассказывали, что "все вокруг враги", и "лишь Россия нам друг и брат". Также припомнили арест в этой части в далеком 2006-м году якобы работавшего на иностранные спецслужбы майора из отдела боевой подготовки штаба, который получил 9 лет колонии. Заявили, что "так будет с каждым вражеским шпионом, сливающим секретную информацию".

Увы, секретной информацией в в/ч 92504 шпионам поживиться вряд ли удастся - разве что тем фактом, что состоящие здесь на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300П аж 1983 года выпуска дышат на ладан и уже вряд ли в состоянии что-либо сбить. В НАТО у нас покупать данную информацию отказались, заявив, что сами давно знают. И почему-то долго смеялись.