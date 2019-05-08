Катастрофа Superjet в Шереметьево: Пять вопросов, на которые пока нет ответов 8.05.2019, 12:40

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ФОТО: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Можно ли было избежать трагедии?

Обстоятельства катастрофы Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», которая унесла жизни 41 человека из 78 на борту, будут выяснять следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

ВВС выбрала пять главных вопросов, на которые нужно найти ответы.

Можно ли было избежать грозы?

Проект Baza публиковал рассказ командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который заявил, что запросить экстренную посадку экипаж решил из-за потери радиосвязи и отказа электроники на борту, чему предшествовало попадание в самолет молнии.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов и бывший пилот «Аэрофлота» Владимир Сальников сказали газете Ведомости, что пилоты должны были избегать попадания в грозовой фронт. Если гроза была прямо по курсу, надо было отказаться от взлета, считает Сальников.

Пилоты авиалайнера могли получить информацию о грозовых облаках от метеослужбы либо с бортового радара, который позволяет определить грозовой фронт.

По какой причине самолет оказался в грозе - об этом ничего не известно.

35-летний мурманский предприниматель Олег Молчанов, который был на борту самолета, во вторник опубликовал видео с места катастрофы (содержит шокирующие кадры).

К чему мог привести удар молнии?

Попадание молнии предшествовало нештатной ситуации, которая, развиваясь закончилась катастрофой.

Конструкция любого самолета имеет систему отвода электричества, в прошлом году в России около 30 раз молния попадала в самолеты, но все полеты закончились благополучно, сказал Ведомостям гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк.

Однако в статье, опубликованной на сайте компании Boeing, говорится, что хотя современные самолеты обладают высокой степенью защиты от ударов молний, электрический ток может намагнитить те части лайнера, которые были изготовлены из ферромагнитных материалов.

Кроме того, электроток высокого напряжения, проходя сквозь конструкции самолета, может повредить распределительные системы, кабели, генераторы и прочие электроустройства.

К отказу электроники может привести некачественная сборка Sukhoi Superjet 100, предположил Крюк из «Ямала».

- Опыт эксплуатации показывает, что качество сборки SSJ100 оставляет желать лучшего, - сказал он.

В парке «Ямала» эксплуатируются 15 Sukhoi Superjet 100.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сказал Коммерсанту, что SSJ100 проверялся на удары молниями при испытаниях. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к потери управления лайнером. Анонимные источник в компании уточнил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии.

Мог ли самолет продолжать полет и зачем его надо было сажать?

Командир воздушного судна рассказал, что перевел самолет в «минимальный режим управления». Так Евдокимов назвал режим, в котором пилот управляет самолетом сам, а не с помощью бортового компьютера.

В SSJ100, как и во многих других самолетах, оснащенных электродистанционной системой управления (fly-by-wire), команды из кабины пилотов со сайдстиков (ручек управления, похожих на джойстик, которые у этого самолета вместо штурвала), педалей и рычагов сначала попадают в компьютер, который следит, чтобы самолет не совершил опасный маневр.

«Минимальный режим управления» (direct mode) означает, что компьютер не вмешивается в действия пилота. В этом режиме самолет продолжает лететь точно так же - но за полет полностью отвечает пилот.

Евдокимов не сообщил ничего о других неисправностях, кроме отказа радиосвязи и электроники. Тем не менее, он решил посадить самолет, не выработав топлива.

В Sukhoi Superjet 100 отсутствует система аварийного слива топлива (к тому же сливать топливо в воздухе сейчас запрещено по экологическим требованиям). Это небольшой самолет, рассчитанный на сравнительно недолгие полеты, и уменьшить количество пожароопасного горючего в баках можно было, полетав определенное время в районе аэропорта.

Почему командир воздушного судна принял решение садиться, консультировался ли он с кем-либо по этому поводу, неизвестно. СМИ сообщали, что резерный канал связи резервный канал также работал со сбоями.

Совершил ли экипаж ошибку при посадке?

Самолету удалось сесть только со второй попытки (см. схему выше). На видеозаписях катастрофы видно, что до момента касания с землей Superjet не был охвачен огнем.

Во время посадки самолет несколько раз ударялся о взлетно-посадочную полосу и отскакивал от нее. Во время третьего удара основные стойки шасси подломились и лайнер «сел на брюхо».

Причины, по которым из баков начало вытекать топливо (и немедленно воспламенилось), также неясны, но эти баки находятся в центроплане, на который пришелся сильный удар.

Источник агентства Интерфакс сообщал, что пожар начался после попадания постороннего предмета в левый топливный бак: вероятно, его пробили детали разрушенного шасси, что спровоцировало выброс топлива и возгорание.

Как отмечают специалисты, вес самолета с полными баками горючего превышал максимальный посадочный, однако такая посадка в принципе допустима.

- Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре, - рассказал Евдокимов.

Самолет снизился по глиссаде к взлетно-посадочной полосе, пролетев больше километра от ее начала и с превышением путевой скорости на 30 км/ч, утверждает Коммерсантъ. Издание также делает вывод о превышении вертикальной скорости снижения, что, по его данным, привело к жесткому касанию с полосой и так называемому отскоку от нее (bounce landing).

- Возможно, пилоту следовало перевести двигатели в режим взлета и уйти еще на один круг, - сказал собеседник Ведомостей.

Как стало известно РБК, Росавиация проводит внеплановую проверку «Аэрофлота», в ходе которой изучает систему подготовки пилотов. В частности, пишет издание, проверяющих интересует, проходил ли экипаж «Суперджета» на тренажерах отработку обстоятельств, в которых он оказался в воскресенье.

- Управление в ручном режиме отрабатывается только раз в полгода, - сказал бывший пилот Сальников, - навык теряется.

В свою очередь, Крюк из авиакомпании «Ямал» сказал, что действия летчиков Sukhoi Superjet 100 заслуживают уважения, поскольку безопасно произвести посадку с превышенной посадочной массой и при неработающей электронике «практически невозможно».

Правильно ли вели себя пожарные расчеты?

Как заявил в понедельник глава минтранса Евгений Дитрих, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно: «В 18:31 был объявлен «код красный», через одну минуту первая «пожарка» была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин».

Как рассказывают очевидцы, те, кому удалось спастись, в основном сидели до 10-го ряда. На видеозаписях видно, как к самолету прибывают первые пожарные расчеты, когда из него уже ведется эвакуация пассажиров.

Пожар был потушен через 18 минут, следует из сообщения аэропорта: первый пожарный расчет прибыл в 18:32, спасатели вошли в горящий самолет в 18.35, а в 18.48 пожар был потушен.

Пользователи соцсетей задают вопрос, не должны ли были пожарные машины в такой ситуации стоять вдоль взлетно-посадочной полосы.

За несколько минут до посадки пилот подал сигнал general emergency (экстренная эвакуация), пишут Ведомости со ссылкой на данные портала Flightradar24. Если такой сигнал был получен, то пожарные должны были ждать самолет вдоль полосы, сказал изданию бывший летчик Савельев.

Представитель Шереметьево не ответил на запрос газеты, было ли целесообразно полить полосу перед посадкой специальной пеной, чтобы снизить риск пожара на Sukhoi Superjet 100. В сообщении Шереметьево сказано, что из доклада командира воздушного судна следовало, что заход и посадка происходят в штатном режиме.