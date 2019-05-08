Белорусский дальнобойщик в Норвегии: За сутки получаю 90 евро 4 8.05.2019, 12:51

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Геннадий Гладков

Белорус рассказал, как ездит по ледяным дорогам.

Говорят, водители, которые ездят в рейсы в горы Норвегии, могут справиться с любыми дорожными трудностями. Работать там могут и хотят не все: очень уж тяжело и страшно. Сайт tut.by

встретил дальнобойщика из Беларуси, который прошлой зимой отъездил вахту по Норвегии. Геннадий Гладков рассказал об опасных горных дорогах, цепях на колесах, ручных оленях, а также о том, сколько можно заработать, катаясь по одной из самых дорогих стран мира.

«Хочешь научиться ездить — двигай в горы Норвегии»

Тяга к большому заработку заставляет людей менять место работы, а самые смелые и отчаянные отправляются в дальние страны. К последней категории относятся многие водители-международники: пока белорусскую сферу штормит от прыгающих ставок фрахта и нестабильной зарплаты, они трудоустраиваются туда, где обещают платить больше. Чаще всего это литовские и польские компании-перевозчики, которым не хватает водителей. Для кого-то из белорусов такой опыт оказывается печальным: бывает, им не выплачивают заработанные деньги, другие и вовсе остаются должны из-за допущенных в работе ошибок. Хотя есть и обратные примеры.

— Любить надо эту работу, больше практиковаться. Лучше это делать в горах Норвегии зимой: будешь ехать, потому что деваться некуда, от страха сразу всему научишься, может, и заработаешь, — говорит и посмеивается белорусский дальнобойщик с пятнадцатилетним стажем Геннадий Гладков.

Он как никто понимает: отправляются в такие рейсы в основном смелые и опытные водители. К примеру, сам откатал свою первую зимнюю вахту в норвежских горах только в этом году, когда за плечами было четырнадцать лет водительского стажа.

— Из образования у меня — средняя школа, не получилось окончить что-то еще. Но я не переживаю, потому что у меня была всегда одна мечта — быть водителем-международником, а для этого университеты не нужны. Поэтому я настраивался на получение нужных для этого категорий в правах. Сначала у меня были В и С, потом открыл еще D и Е.

До того как пойти в дальнобой, Геннадий несколько лет работал водителем городского столичного автобуса. Признается: работа нервная, потому что с людьми, но конфликтов с пассажирами у него не было — парень обладал уравновешенным и спокойным характером.

«На дорогах нас ждали бандиты»

Через несколько лет, в 2005-м, мужчина решил, что пора бы начинать исполнять свою мечту: надо пересаживаться на другой транспорт — тягач с полуприцепом. Наобум в эту работу он не шел: позвали друзья, которые тогда уже некоторое время проработали в России.

— Помню, как первый раз поехал с другом на стажировку в рейс из Москвы в Питер и обратно. Когда сел за руль грузовика, было очень страшно, хотя до этого я ездил на больших автобусах, чувствовал габариты длинного транспорта. Доехал я в одну сторону и сказал своему учителю: «Все, покупай мне билет на поезд, не сяду я больше за руль тягача». Конечно, билет никто мне не купил.

Постепенно Геннадий втянулся в работу. За два года вахты он исколесил всю Россию. Времена тогда были лихие, нередко на дорогах орудовали бандиты, которые за разрешение проехать «снимали» деньги с дальнобойщиков. Бывало, дело доходило до стрельбы и поножовщины. Но необходимость зарабатывать и кормить семьи заставляла водителей рисковать.

Через два года Геннадия переманили хорошей зарплатой на небольшую белорусскую фирму, которая работала по маршруту Беларусь — Литва — Беларусь.

— Три года там проработал и ушел. Почему? Дальнобойщики, как правило, увольняются по одной причине: платят мало. Тогда курс доллара вырос, а зарплаты остались на прежнем уровне, жить стало тяжело. Вот и пришлось искать другое место работы.

«Были случаи, когда водители звонили из Норвегии и говорили: боюсь, дальше не поеду»

В те годы белорусские водители только начали уезжать на заработки в соседние Польшу и Прибалтику. Решил податься в литовскую столицу и Геннадий. Как и в начале своей карьеры дальнобойщика, в никуда мужчина не поехал — осторожничал: его позвал коллега, который работал у крупного международного грузоперевозчика.

— Сразу когда устроился, возил из Литвы в Москву спиртные напитки, обратно шли порожняком. За оборотный рейс протяженностью две тысячи километров нам выплачивали 380 евро. А за такой же рейс белорусские фирмы платили своим водителям 250 долларов. Понимаете теперь, почему в Беларуси водители не держатся? — вспоминает Геннадий.

Потом белоруса начали отправлять в рейсы по Европе. За девять лет работы в компании Геннадий не допускал «косяков», поэтому был на хорошем счету у своего нанимателя: к его мнению прислушиваются, по его рекомендациям принимают в штат новых работников.

В прошлом году снова решил, что пришла пора что-то изменить. Нет-нет, увольняться он не собирался, тем более что фирма выполняла все свои зарплатные обещания.

— Подумал, что хочу ездить в горах Норвегии. У нас есть отдельная колонна, которая ездит по этому направлению. Пришел к менеджеру и говорю: возьмите. Мне отвечают: «Хочешь — езжай».

Со стороны Геннадия это был серьезный шаг, ведь рейсы в Норвегию, особенно зимой, не просто трудны — они опасны для жизни. Об этом знают все дальнобойщики, поэтому работать там не горят желанием, хоть и оплачиваются эти труды намного лучше.

— Никакие там не асы работают, обычные ребята. Правда, белорусов очень мало. В основном — литовцы, много украинцев. Ездим нормально, зимней сказкой любуемся, — просто, как о чем-то самом обыденном, рассказывает Геннадий, хотя на самом деле сложности там есть, да еще какие!

В первый зимний норвежский рейс Геннадий уехал 22 января — в стране в этот период скрипучие морозы, на горных дорогах лед, снег и ветер. Причем ездят водители там по одному, без напарника. Мужчине предстояло возить рыбу из Норвегии в Финляндию, а потом обратно доставлять пустую тару. Длится такая вахта два месяца.

— Не скрою: был страх перед поездкой, но я пересилил его. Знаю, что был случай, когда один водитель захотел поехать в горы, выехал в рейс, проехал некоторое расстояние, а потом сообщил менеджеру: «Дальше не поеду, боюсь, пусть меня кто-нибудь сменит», и ему нашли замену. Слава богу, со мной такого не произошло, — говорит водитель.

«Одно неловкое движение — и машина полетит с горы»

Зима в Норвегии начинается рано: в октябре в некоторых районах уже лежит снег. Дороги там не обрабатывают реагентами, только сгребают снег с проезжей части. Поэтому автомобили ездят по укатанной белой трассе, которая местами переходит в обледеневшие участки. Горные дороги — отдельная тема: ездить там опасно и страшно.

— Узкая виляющая дорога, на которой разъехаться двум машинам невозможно. Чтобы сделать это, надо заехать в небольшой «карман», бывает, что он находится у самого края скалы: одно неточное движение рулем — и колеса могут повиснуть с горы или вообще машина может перевернуться, — совершенно спокойно, без эмоций рассказывает Геннадий, хотя признается, что часто при движении на таких участках его прошибало холодным потом, а горло как будто стягивалось тугим обручем — ни крикнуть, ни выругаться, просто цепенеешь от страха и теряешь дар речи.

Страшно из-за того, что можно столкнуться с автомобилями встречного направления: а такие случаи нередко происходят. Бывает, чтобы избежать столкновения, которое должно произойти, водители аккуратно заваливают машину на бок там, где это возможно.

— Потом надо как-то выбираться. Хорошо, если какой-нибудь дальнобойщик поможет. Но чаще всего приходится вызывать «викингов» — специальная служба помощи.

По некоторым горным дорогам машины могут ездить только в сопровождении конвоя: это происходит в тех местах, где очень сильные ветра и дорогу мгновенно заметает снегом так, что проехать по ней невозможно, машина просто застрянет.

— Перед въездом и выездом на таких участках установлены шлагбаумы. Машины собираются и ждут, когда их «провезут». Так стоять и ждать можно часа два. Впереди такого каравана едет снегоуборочная машина с мигалками, которая чистит дорогу, за ней все остальные. Встречных машин по пути нет: в этот момент они стоят с противоположного направления и ждут, когда мы проедем, а потом конвой будет сопровождать их.

При хорошей погоде в горах дальнобойщики ездят со скоростью 80 км/ч, в сопровождении около 60, в населенных пунктах — 50.

По ПДД Норвегии перевозчик должен иметь семь цепей на двухосной машине и девять — на трехосной, которые по мере необходимости надо надевать на колеса, чтобы машина не скользила по обледеневшей дороге.

— В Норвегии цепи специальные — шипованные. Мне нужно минут двадцать для того, чтобы надеть ее на одно колесо. Есть места, где без цепей на гору просто не взобраться. Некоторым водителям лень терять время, едут без цепей и иногда застревают.

Кстати, работа «викингов» по спасению застрявшего авто стоит дорого — их услуги могут стоить и тысячу евро. Геннадий говорит, что бывают случаи, когда и на цепях проехать невозможно. На их фирме водитель тогда звонит менеджеру и сообщает, что ему нужна помощь. У него требуют прислать фото колес: есть цепи — помощь будет оказана за счет фирмы, нет — плати из своего кармана, ведь это произошло из-за твоей халатности.

Помимо дорожных условий, есть еще много трудностей, с которыми приходится сталкиваться водителю в Норвегии.

— Дикий холод. Помню, один раз была температура 36 градусов мороза. Конечно, мы в основном в кабине находимся, но иногда надо и выйти. Какой-то супертеплой одежды я не беру — все как обычно.

Самое неприятное для водителей — это перецепка полуприцепа: снова и снова приходится таскать свои вещи и канистры с AdBlue. За неделю таких перецепов может быть по пять-шесть.

Ручные олени и строгие полицейские

Норвегия не входит в состав Евросоюза, поэтому на границе со Швецией находится таможня, где у дальнобойщиков проверяют документы на груз.

— Они нормально относятся к нам, не трясут. Спрашивают, везешь ли что-то запрещенное. Разрешено иметь только две пачки сигарет, но если увидят немного больше, то в основном относятся к этому лояльно, понимают. Кстати, спиртного у нас вообще не должно быть, а алкоголя в крови — по нулям, вне зависимости, отдыхаешь ты или едешь. Если выловят, что спиртное везешь, — изымут и штраф 150 евро дадут.

На наличие алкоголя в крови дальнобойщиков проверяют часто: полиция может остановить прямо на дороге или проверить во время стоянки на паркинге.

— Один мой коллега был в рейсе, во время отдыха выпил, а тут полиция. Арестовали его и посадили на два месяца в тюрьму, а еще штраф дали полторы тысячи евро, отрабатывал там.

Геннадий говорит, что в Норвегии спокойное дорожное движение, полиции на дороге нет, зато везде висят камеры, через которые нарушителей очень быстро находят. Да и сами норвежцы сразу звонят в полицию и сообщают, если заметят что-то противозаконное.

— Еще полиция может проверить, есть ли у тебя цепи, соблюдаешь ли режим труда и отдыха, в нормальном ли состоянии колеса. Плохие колеса — загонят на сервис, установят новые хорошие, а счет тысяч на 20 евро выставят на фирму. Так что нарушать там очень больно.

Пересекался Геннадий на дорогах с коллегами-норвежцами. Кстати, на горных рейсах работают водителями и мужчины, и женщины.

— Женщины там сильные, крепкие — викинги! Сами цепи поставят, помощь им не нужна, а ездят так быстро, что удивляешься. Но нас, приезжих, они не очень-то жалуют — мы ж у них хлеб забираем. На дороге бывает, что проезжает мимо, да как крутанет руль в твою сторону, чтобы ты на обочину подался — пугают. Но что удивительно: если на дороге есть полиция, то встречное направление фарами мигает, прямо как у нас! А вот «учителей» на дороге там нет.

По загородным норвежским дорогам часто гуляют олени. Они почти ручные, людей не боятся и даже подходят к ним, чтобы угостили чем-то вкусным.

— Все олени там чипованные, за ними через компьютер следят. Бывало, что водители не успевали остановиться и сбивали животное. За это штраф. А как-то один наш водитель сбил оленя, да взял и закинул его в прицеп и поехал. В компании, которая следит за животными, смотрят на монитор: датчик показывает, что олень несется 80 км/ч в сторону границы. Поняли они, в чем дело, задержали того дальнобойщика на таможне…

За сутки на норвежских дорогах — 90 евро

Когда Геннадий едет по хорошей дороге, то любуется холодными красотами Норвегии. Говорит, в такие моменты ему очень спокойно и хорошо, он отдыхает. Бывало, что даже получалось у него и рыбу на фьордах половить на спиннинг.

— Классная страна, но жить там я бы не хотел. Вот если бы работать на норвежскую фирму позвали — пошел бы, там и зарплата побольше. Но наших они не хотят брать — волокита с документами, им проще принять жителей ЕС.

По словам Геннадия, за свою работу в Норвегии он получает 90 евро в сутки вне зависимости от пробега и дня недели. Норвежцы за такую же работу получают минимум 120 евро в сутки. К примеру, дальнобойщики, которые работают на вахте и ездят по "простым" европейским дорогам, зарабатывают в сутки 50-75 евро.

— Сложная работа, конечно, но и оплачивается хорошо. Только благодаря этому заработку я смог купить дом в Городее, сейчас там делаю хороший ремонт. Есть у меня и машина — Mercedes Е-класс 2004 года, мне хватает. Все могу себе позволить: одеться, питаться хорошо.

Мужчина считает: чтобы работать в Норвегии, нужно иметь большое желание. С опытом, конечно, делать это лучше, но есть примеры, когда люди начинали свою работу сразу там и все у них получалось. Но, конечно, многие и уходят.

— Меньше надо слушать сказочников, которые начинают пугать молодых, что там, мол, такой страх, что аж некуда больше. Впечатлительные люди наслушаются, да и не поедут. Я реально смотрю на вещи, оцениваю свои силы и никого не слушаю. Следующей зимой тоже поеду в норвежские горы…