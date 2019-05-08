Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами России 2 8.05.2019, 13:12

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Николай Евменов

Назначены новые командующие Черноморским и Северным флотом РФ.

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает РБК со ссылкой на ТАСС. Приказ президента РФ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Бывший главком ВМФ России Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в ОСК, добавил министр. Окончив в 1977 году Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, он провел на военной службе более 45 лет и возглавил ВМФ в апреле 2016 года.

Евменов ранее командовал Северным флотом.

Черноморский флот возглавит вице-адмирал Игорь Осипов, который в прошлом Александр Моисеев, он назначен новым командующим Северного флота.