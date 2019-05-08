закрыть
8 мая 2019, среда, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами России

2
  • 8.05.2019, 13:12
  • 1,271
Николай Евменов

Назначены новые командующие Черноморским и Северным флотом РФ.

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает РБК со ссылкой на ТАСС. Приказ президента РФ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Бывший главком ВМФ России Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в ОСК, добавил министр. Окончив в 1977 году Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, он провел на военной службе более 45 лет и возглавил ВМФ в апреле 2016 года.

Евменов ранее командовал Северным флотом.

Черноморский флот возглавит вице-адмирал Игорь Осипов, который в прошлом Александр Моисеев, он назначен новым командующим Северного флота.


популярное за неделю

Мнение

Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев
Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович