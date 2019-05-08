Глеб Рубанов объявил голодовку из-за пыток на Окрестина 8.05.2019, 13:24

Глеб Рубанов

После суток в ЦИП суд над IT-консультантом перенесли.

В среду, 8 мая, суд Советского района г. Минска начал рассмотрение административного дела IT-консультанта Глеба Рубанова за репост в социальных сетях в рамках флешмоба #яэкстремист, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Дело возбуждено по ч.2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение или перевозка в целях распространения такой информационной продукции, если в этих действиях нет состава преступления). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (от 255 до 1275 рублей) или административный арест.

Но дежурный судья так и не рассмотрел административное дело Глеба Рубанова 8 мая по существу. Суд перенесли, ему вручили повестку на 16 мая на 10.00.

Ночь перед судом Глеб Рубанов провел в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина. Как накануне сообщала его жена Настя Рубанова в «Фейсбуке», в связи с многочисленными нарушениями его прав во время и после задержания, в том числе, пыткой голодом, в ЦИП на Окрестина Глеб Рубанов объявил голодовку. После суда, который так и не состоялся, его отпустили домой.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Глеба Рубанова примерно в 4:30 сотрудники милиции обманом выманили на улицу. Когда он вышел из дома, его задержали и отвезли в Советский РУВД г. Минска. После чего поместили на ЦИП на Окрестина до суда.