Данкверт запретил ввоз мясной продукции четырех белорусских предприятий 8.05.2019, 13:35

Кроме того, РФ ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий.

Россельхознадзор с 8 мая ввел временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий, говорится на сайте организации.

Как сообщает tut.by со ссылкой на Россельхознадзор, «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации» с 8 мая 2019 года введены временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь:

Лунинецкое райпо, колбасный цех филиала «Заготовительно-производственный комбинат «Полесье» (повторное выявление ДНК свиньи, не заявленной на маркировке в мясе обваленном говяжьем — 09.04.2019);

ОАО «Могилевский мясокомбинат» (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях из мяса птицы — 08.04.2019);

УП «Пинский кооппром» Пинского райпо (повторное выявление тетрациклина в говядине — 09.04.2019);

УП «Ривиерагрупп» (повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине — 04.04.2019).

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий: ООО «Александров», ООО «Бетпак», ОАО «Брестский мясокомбинат», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Напомним, накануне ведомство распространило информацию, что с 8 мая вводит запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси.

Как пояснила журналистам официальный представитель Россельхознадхора Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.