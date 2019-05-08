Гройсман: Паспорта РФ в ОРДЛО – фейковые 1 8.05.2019, 13:45

Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

Украина обратится к странам-партнерам с просьбой признать их недействительными.

Украина не будет признавать паспорта, которые Россия выдает украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 8 мая, передает корреспондент издания "Гордон".

Он назвал такие паспорта фейковыми.

"Почему фейковые? Потому что мы понимаем, что это абсолютно незаконно, это нарушение любых международных норм. Мы никогда не признаем какого-либо гражданства, которое выдает страна-агрессор. Знаете, как нацистская Германия выдавала для тех или иных людей. У нас есть наш паспорт, украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии. Сегодня мы, правительство Украины, примем решение, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории в нарушение международных норм, – эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, которые будет выдавать РФ органами, уполномоченными их выдавать для украинских граждан, тоже будут признаны недействительными", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что это – ответ Украины на выдачу РФ паспортов жителям временно оккупированных территорий.

"По результатам этого решения мы обратимся ко всем нашим странам-партнерам, чтобы вследствие этого правового решения, которое приняло украинское правительство, такие же решения приняли другие страны. Чтобы эти фейковые паспорта, которые выдаются в нарушение норм, были признаны недействительными при пересечении границ других стран", – добавил премьер.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области Украины в упрощенном порядке.

30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области Украины, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины.

1 мая Министерство иностранных дел Украины потребовало от России немедленно отменить указ.

4 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть варианты, как отреагировать на решение России упростить выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 мая заявил, что Украина обратится к ЕС и странам "Большой семерки" с просьбой ввести новые санкции против РФ в связи с решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Украины.