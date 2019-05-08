Фотофакт: У минского Дома милосердия без документов вырубают деревья 3 8.05.2019, 14:04

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Фото: svaboda.org

Возможно, на этом месте собираются соорудить паркинг для жителей комплекса «Маяк Минска».

Возле дома 11 на улице Скорины в Минске 8 мая неизвестные начали вырубать деревья. По рассказам местных жителей «Радыё Свабода», на этом месте якобы собираются соорудить паркинг для жителей комплекса «Маяк Минска».

Как рассказывают местные жители, кусок леса огородили забором за одну ночь. На заборе нет никаких документов или оповещений о работах, которые ведутся за ним. Местные жители отмечают, что деревья не выглядели больными или поврежденными.

Отмечается, что работы ведутся спешно, в выходной день.

Тем временем парков и скверов в Минске на 38% меньше нормы. И достигать нормы не собираются: надо 21 м² зеленых зон на человека, сейчас 13 м², а в планах только доведение показателя до 17,8 м².