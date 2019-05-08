Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие 8.05.2019, 14:14

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Премьер Израиля отреагировал на выход Тегерана из некоторых соглашений по ядерной сделке.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки.

"Сегодня утром, я слышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Мы продолжим сражаться с теми, кто нас убьет", - заявил он.

Иран не уточнил, от каких именно обязательств отказалась страна. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды.

Также уточняется, что выполнение обязательств приостановлено по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана. Добавим, что США направят авианосец к берегам Ирана в качестве предупреждения.