Джородж Кент: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину 2 8.05.2019, 15:33

Владимир Зеленский встретился с заместителем помощника госсекретаря США.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с заместителем помощника Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джорджем Кентом, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве в Twitter. Кент заявил о том, что США и в дальнейшем готовы быть партнерами с Украиной для реализации реформ. Об этом пишет zn.ua.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сообщили в посольстве.

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного Президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ. pic.twitter.com/Sr8AKfaq5Y — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2019

В среду, 8 мая, Владимир Зеленский также встретился с министром иностранных дел Канады Христй Фриланд. Во время встречи стороны обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Также Фриланд отметила, что в некоторых сферах Канада может брать пример с Украины. Например в случае с электронными декларациями. Кроме того, она заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.