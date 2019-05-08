Моя мечта - это вечная весна для Беларуси 2 Алесь Круткин

8.05.2019, 15:38

Алесь Круткин

Фото: facebook.com

Молодежь хочет свободы.

Всем привет! Меня зовут Алесь Круткин и у меня есть мечта.

Моя мечта - это Беларусь без страха.

За 25 лет страх парализовал наше общество. Беларусь получила не только передозировку цезия и стронция, но и адреналина. Адреналина даже больше. Стресс, давление под 200, пульс выше 100. Всe это эпоха лукашизма. Природа этого страха будто похмелье, будто приступ эпилепсии, будто холодные капельки пота на лысине диктатора. Панические атаки – не доведут до добра.

2020 – год без страха!

Моя мечта - это вечная весна для Беларуси. Но, не в одиночных камерах, в которых наше разделенное мафией общество находится сейчас, а в солидарной и дружной семье белорусов. Нас ждут песни соловья, первые подснежники, и эндорфины! Любовь, дружба, и весна!

Беларусы смогут путешествовать, самореализовываться, быть успешными и креативными. А главное: чаще улыбаться и смеяться!

Я часто езжу в последнее время автостопом. Я обычный парень и не всегда есть деньги на билет. Во время путешествий я разговариваю с десятками и сотнями наших сограждан. И, знаете, 99% из них ненавидят этих самозванцев.

Ненавидят, но не знают, что делать. Порою приходится сдерживать слезы слушаю рассказы людей про их проблемы, про беспредел ментов-тунеядцев и псевдочиновников. Кстати, однажды, лет десять назад, во время фольклорно-этнографической экспедиции тоже пришлось сдерживать слезы во время рассказа одной бабушки.

Она рассказывала про то как их вели во время Второй мировой войны нацисты на расстрел, но один из сельчан, который не много знал немецкий, смог уговорить офицера Вермахта спасти их жизни. Так вот, теперь эти фашисты вернулись в облике шкловского фюрера и опять терроризируют белорусов.

Как пел Юра Шевчук: ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава, суетливых ночей!

Молодeжь хочет свободы. А если сильно захотеть - можно в космос полететь! Как говорил другой Юра, Гагарин: Поехали! 2020 – год без страха и Лукашенко! Всем свободы, весны, любви, и эндорфинов!

Алесь Круткин