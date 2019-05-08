В России вынесли приговоры футболистам Кокорину и Мамаеву 12 8.05.2019, 16:27

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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Фото: ТАСС

(обновлено) Спортсмены получили реальные сроки в колониях.

Российский суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

"Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — сказала судья Елена Абрамова.

После этого она продолжила оглашение приговора, зачитывает показания подсудимых и потерпевших, другие материалы дела.

Прокурор Светлана Тарасова требовала для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева — год и пять месяцев.

Другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому — обвинение просило дать полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Судья постоновила, срок наказания братьям Кокориным считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии.

Павлу Мамаеву дали 1 год и 5 месяцев. Александру Кокорину дали 1 год и шесть месяцев колонии.

Кирилл Кокорин получил 11 месяцев исправительных работ. Александр Протосовицкий - 1 год и пять месяцев колонии.

Не считая приговора по Кириллу Кокорину, cуд удолетворил прошение прокурора.

Напомним, в октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

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