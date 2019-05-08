В России вынесли приговоры футболистам Кокорину и Мамаеву

В России вынесли приговоры футболистам Кокорину и Мамаеву12
- 8.05.2019, 16:27
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(обновлено) Спортсмены получили реальные сроки в колониях.
Российский суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
"Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — сказала судья Елена Абрамова.
После этого она продолжила оглашение приговора, зачитывает показания подсудимых и потерпевших, другие материалы дела.
Прокурор Светлана Тарасова требовала для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева — год и пять месяцев.
Другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому — обвинение просило дать полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.
Судья постоновила, срок наказания братьям Кокориным считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии.
Павлу Мамаеву дали 1 год и 5 месяцев. Александру Кокорину дали 1 год и шесть месяцев колонии.
Кирилл Кокорин получил 11 месяцев исправительных работ. Александр Протосовицкий - 1 год и пять месяцев колонии.
Не считая приговора по Кириллу Кокорину, cуд удолетворил прошение прокурора.
Напомним, в октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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