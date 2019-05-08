Видеофакт: В Осиповичах школьниц поставили возле мемориала отдавать честь проезжающим авто 22 8.05.2019, 16:43

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Дети стояли на холоде.

Бессмысленно и беспощадно отмечают День победы в райцентре Осиповичи Могилевской области, рассказывает блогер NEXTA. Двух совсем юных школьниц, судя по видео, довольно легко одетых, поставили отдавать честь возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, пишет mogilev.online .

Напротив братской могилы находится трасса, по которой проезжают машины. Именно автомобилям, не имеющим никакого отношения ни к Великой Отечественной войне, ни вообще к армии, девочки и отдавали честь, как хорошо видно на видео. В чем суть этого бессмысленного действия остается только догадываться или узнавать в идеологическом отделе Осиповичского райисполкома.

Согласно сервисам с архивными данными о погоде, 7 мая, когда все происходило, температура воздуха в Осиповичах не превысила +7.