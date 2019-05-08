Владимир Зеленский озвучил свою главную цель в качестве президента Украины 10 8.05.2019, 17:26

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Владимир Зеленский

Новоизбранный президент и его команда хотят уменьшить контакты украинцев с чиновниками.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и сказал, что цель его команды - "государство в смартфоне". Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, сообщили "Главреду" в пресс-службе Зеленского.

По ее данным, триумфатор выборов 2019 и глава канадского МИДа, в частности, поговорили о борьбе с коррупцией. "Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал новоизбранный украинский лидер. Зеленский объяснил, что для этого его команда будет делать так, чтобы украинцы как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне", - объяснил победитель избирательной гонки.